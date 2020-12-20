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Sağlık çalışanlarını darp eden saldırganlar yakalandı
Bahçelievler'de sağlık çalışanlarını darp eden 2 şüpheli yakalandı.
|20 Aralık 2020 16:59
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İstanbul Bahçelievler'de 16 Aralık'ta saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde görevden çıktıktan sonra yürüyerek evlerine gitmekte olan sağlık çalışanları M.D., ve I.K.,'nın darp edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyeyen polis ekipleri, yaşları küçük H.A., ve D.E.,'yi yakaladı. "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
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