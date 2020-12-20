Profesör, teröristbaşı için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı

Semiha Şahin'in moderatörlüğünü üstlendiği 'CNN Türk Masası'nın konuklarından biri Prof. Dr. Gülümser Heper, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan için 'sayın' ifadesini kullanınca stüdyoda ve sosyal medyada büyük tepki gördü.

"NE SAYGI DUYARIM, NE DE İSMİNİ SAYGINLIK ÇERÇEVESİNDE KULLANIRIM"

Mehmet Metiner ve Metin Özkan, Heper'in Öcalan'a 4 kez 'sayın' dediğini hatırlatırken Heper, "Ben hiçbir zaman Öcalan'a ne saygı duyarım ne de onun ismini saygınlık çerçevesinde kullanırım. Bu bir tamlamadır, kasıt yoktur. Ben dilime pelesenk olarak istemsizce kullanmışımdır. Ben Öcalan'ı yükseltmem ve bir statü de vermem. Ben özür dileyecek bir şey yapmadım. Ne demek istediğimi Türk halkı anlamıştır" dedi.

"SİZ BEBEK KATİLİNE SAYIN DİYORSUNUZ"

Heper'in "Kelime oyunlarını kenara bırakın" demesi üzerine Metin Özkan, "Ne kelime oyunu. Siz bir bebek katiline, askerimizin polisimizin, öğretmenimizin, işçimizin, memurumuzun, Kürt kardeşlerimizin katiline 'sayın' diyorsunuz" dedi.