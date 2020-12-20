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Mobeseyi taşladı, gözaltına alınmamak için direndi

Antalya'da mobese kameralarını taşlayan Mustafa Hatipoğlu (35), kendisini gözaltına almak isteyen polislere zor anlar yaşattı.
 20 Aralık 2020 17:55
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Mobeseyi taşladı, gözaltına alınmamak için direndi

Antalya'da mobese kameralarını taşlayan Mustafa Hatipoğlu (35), kendisini gözaltına almak isteyen polislere zor anlar yaşattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı ile Yener Ulusoy Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kavşak sistemindeki mobese kameralarına bir kişinin taş attığı ihbarı üzerine belirtilen adrese yakınlardaki polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, kavşak sisteminin ortasında duran, elindeki poşette ekmek, içecek şişesi ve telefon bulunan kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Polisi yanına yaklaştırmayan kişi, sürekli "İmdat" diye bağırdı.

Polisin gözaltına almak istediği kişi kendisini yerden yere atarak çığlık atmaya devam etti. Adının Mustafa Hatipoğlu olduğu belirlenen kişi, kelepçelendi. Yüzünde maske olmayan Hatipoğlu'na maske takmak isteyen polis, başarılı olamadı. Yüzüne takılmak istenen maskeye "Abi o iyi bir şey değil. Lütfen yapmayın" diyen Hatipoğlu'na polis "Oğlum maske bu maske" diyerek ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen maskeyi takmayan Hatipoğlu, "İmdat polis yok mu? Abi bu bagaj arkası" diyerek, ekip aracına binmek istemedi. 4 polisin güçlükle arka koltuğa oturttuğu Hatipoğlu, tekrar araçtan çıkıp "İmdat, Allah rıza için yapmayın. Beni polis merkezine götürün" diye bağırmayı sürdürdü.

Kaldırıma oturtulan Hatipoğlu, gelen başka bir polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.
DHA
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