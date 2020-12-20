Polisleri tehdit etti: Çoğunuzu sürdürmezsem namussuzum

İstanbul Sultanbeyli'de önceki gece, üç katlı bir apartmanın birinci katı kurşunların hedefi oldu, olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

Bu sırada silah sesinin hemen ardından sokaktan çıktığı söylenen otomobile yönelen ekipler, içerisindeki iki kişiyi gözaltına almak istedi. O sırada silahlı saldırıya karıştığı iddia edilen Bünyamin S., uzun süre polis ekiplerine direndi. "Fiziksel müdahalede bulunulmasın" diyen alkollü kişiyi polis ekipleri ikna yoluyla gözaltına almaya çalıştı.

'BENİM YUVAMI YIKTINIZ'

Polislerin arasında en rütbeli kişinin kim olduğunu soran Bünyamin S. karakola kendi aracıyla gelmek istedi. Uzun süre dil döken bir polise, "Devlete canım feda" diyen Bünyamin S. polisten "Gel, devletimizin arabasıyla gidelim" yanıtını aldı. Telefonla sürekli birilerini arayacağını söyleyen ve sık sık telefonla konuşan Bünyamin S., polis aracına bineceği sırada polis ekiplerine, "Çoğunuzu doğuya sürdürmezsem namussuzum" diyerek tehditler yağdırdı. Yuvasının yıkıldığını iddia eden ve gözaltına alınmakta zorluk çıkartan Bünyamin S. görevli polislere "Siz benim yuvamı yıktınız ya Allah da sizin yuvanızı yıksın" dedi. Polis ekiplerinin uzun süre dil döktüğü Bünyamin S. isimler sayarak onları çağıracağını söyledi. Polis ekiplerinden aracın arkasına değil ön kısmına oturmak istediğini söyleyen Bünyamin S. polis aracının arka koltuğuna oturtuldu ve karakola götürüldü.

Bünyamin S. olayı görüntüleyen basın mensubu için "Şu kameraman arkadaş beni tacizde bulunuyor" deyince polis, "Sen de her şeyden rahatsızsın" diyerek karşılık verdi. Kurşunların hedefi olan dairede yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde yedi kovan buldu.