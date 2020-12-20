1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İngiltere'de sosyal medya şirketlerine ceza hazırlığı

 20 Aralık 2020 19:24
+Aa- Yazdır
İngiltere'de sosyal medya şirketlerine ceza hazırlığı

İngiliz hükümeti, uzun süredir beklenen hazırlık aşamasındaki Çevrim İçi Güvenlik Yasa Tasarısı'nı açıkladı.

Gelecek yıl yasalaşması beklenen tasarıya göre, içeriğini kullanıcıların oluşturduğu veya insanların başkalarıyla çevrim içi olarak konuşmasına izin veren sosyal medya platformlarının, çocuklara yönelik cinsel istismar, terörist materyal veya intiharı teşvik içeren paylaşımların yayılmasını önlemesi ve sınırlandırması gerekecek.

DAHA FAZLA DİKKAT EDECEKLER

Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ve diğer popüler sosyal medya platformları, çocukların zorbalık veya pornografiye maruz kalmasını önlemek için daha fazla çaba göstermek zorunda kalacak.

Şirketler ayrıca aşı karşıtı söylem gibi içeriği yasal olsa da yetişkinlere ciddi fiziksel veya psikolojik zarar verebilecek paylaşımlarla nasıl mücadele edeceklerini ortaya koyan hüküm ve koşulları oluşturarak açıklayacak.

18 MİLYON STERLİN CEZA

Para cezası ve erişim engeliGerekli adımları atmayan şirketlere, hangisi daha yüksekse ya 18 milyon sterlin ya da yıllık küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verilecek.

İngiliz medya gözlem kurumu Ofcom, yasaya uyumlu olmayan platformlara İngiltere'de erişimi de engelleyebilecek.

İlgili platformların yöneticilere yönelik olası cezalar ise ikinci bir düzenlemeyle hayata geçirilecek.

"HESAP VERİLEBİLİRLİK ÇAĞI"

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, yaptığı açıklamada yasanın

"yeni bir hesap verebilirlik çağı"

 yaratacağını ancak ifade özgürlüğünü korumanın da önemli olduğunu söyledi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bağdat-Musul demir yolu Türkiye'ye kadar uzatılacak
20 Aralık 2020 22:37		 DSÖ: Mutasyona uğramış virüs 4 ülkede daha görüldü
20 Aralık 2020 22:35
Moderna'nın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı
20 Aralık 2020 21:37		 7 ülke İngiltere ile havayolu ulaşımını durdurdu
20 Aralık 2020 16:48
İngiltere: Mutasyona uğrayan koronavirüs kontrolden çıktı
20 Aralık 2020 15:37		 Korona aşısı alerji mi yapıyor? FDA araştırmaya başladı
20 Aralık 2020 13:45
Devlet Başkanı'na maske takmadığı için ceza
20 Aralık 2020 10:14		 İngiltere, mutasyondan dolayı Noel'de ailelerin bir araya gelmesini yasakladı
20 Aralık 2020 08:56
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı
20 Aralık 2020 00:35		 Covid-19 aşısının ilk şişesi ve şırıngası müzeye konuldu
19 Aralık 2020 17:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Oksijen cihazlarının yangına neden olduğuna dair resmi yazı00:04 - Hal müdürlüklerine en az kaç zabıta olmalıdır00:03 - 21 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Ankara Büyükşehir, Sayıştay uyarılarına rağmen 2020 yılında da hülle atamalarına devam etti00:00 - En uzun gecelerde muhteşem fırsatlar00:00 - Dedektör Teknolojileri T.C. Resmi Ar-Ge Merkezi
23:59 - Kuyumcularımızda, altın günleri başladı23:53 - TBMM Başkanı Şentop'tan, Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı23:29 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 77 milyonu geçti23:24 - Türkiye, mutasyon nedeniyle, 4 ülkeden uçuşları askıya aldı22:57 - 4 gün sonra sis etkisini yitirdi, uçak seferleri tekrar başladı22:44 - Hamza Yerlikaya'dan sahte diploma ve 4 maaş açıklaması
22:40 - Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı22:38 - Bakanı Çavuşoğlu: Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak22:37 - Bağdat-Musul demir yolu Türkiye'ye kadar uzatılacak22:35 - DSÖ: Mutasyona uğramış virüs 4 ülkede daha görüldü22:11 - Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
22:09 - Kovid-19 tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir, Sayıştay uyarılarına rağmen 2020 yılında da hülle atamalarına devam etti
Dedektör Teknolojileri T.C. Resmi Ar-Ge Merkezi
Oksijen cihazlarının yangına neden olduğuna dair resmi yazı
En uzun gecelerde muhteşem fırsatlar
21 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Hal müdürlüklerine en az kaç zabıta olmalıdır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
abdest 3
Youtuber'ların kanal ve takipçi yitirme korkusu 1
oh olsun 1
Beyaz balıkçıl 1
locke 1
19.12.2020 gaziantep'te hastanede patlama 2
bir hemşirenin aşı olduktan sonra bayılması 1
yadigar 2
israfın ilkokullardan itibaren öğretilmesi 9
Temassız ateş ölçerler tespit ve taramada yetersiz kalması 3
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam