İngiltere'de sosyal medya şirketlerine ceza hazırlığı
|20 Aralık 2020 19:24
|+Aa- Yazdır
İngiliz hükümeti, uzun süredir beklenen hazırlık aşamasındaki Çevrim İçi Güvenlik Yasa Tasarısı'nı açıkladı.
Gelecek yıl yasalaşması beklenen tasarıya göre, içeriğini kullanıcıların oluşturduğu veya insanların başkalarıyla çevrim içi olarak konuşmasına izin veren sosyal medya platformlarının, çocuklara yönelik cinsel istismar, terörist materyal veya intiharı teşvik içeren paylaşımların yayılmasını önlemesi ve sınırlandırması gerekecek.
DAHA FAZLA DİKKAT EDECEKLER
Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ve diğer popüler sosyal medya platformları, çocukların zorbalık veya pornografiye maruz kalmasını önlemek için daha fazla çaba göstermek zorunda kalacak.
Şirketler ayrıca aşı karşıtı söylem gibi içeriği yasal olsa da yetişkinlere ciddi fiziksel veya psikolojik zarar verebilecek paylaşımlarla nasıl mücadele edeceklerini ortaya koyan hüküm ve koşulları oluşturarak açıklayacak.
18 MİLYON STERLİN CEZA
Para cezası ve erişim engeliGerekli adımları atmayan şirketlere, hangisi daha yüksekse ya 18 milyon sterlin ya da yıllık küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verilecek.
İngiliz medya gözlem kurumu Ofcom, yasaya uyumlu olmayan platformlara İngiltere'de erişimi de engelleyebilecek.
İlgili platformların yöneticilere yönelik olası cezalar ise ikinci bir düzenlemeyle hayata geçirilecek.
"HESAP VERİLEBİLİRLİK ÇAĞI"
İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, yaptığı açıklamada yasanın
"yeni bir hesap verebilirlik çağı"yaratacağını ancak ifade özgürlüğünü korumanın da önemli olduğunu söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bağdat-Musul demir yolu Türkiye'ye kadar uzatılacak
20 Aralık 2020 22:37
|DSÖ: Mutasyona uğramış virüs 4 ülkede daha görüldü
20 Aralık 2020 22:35
|Moderna'nın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı
20 Aralık 2020 21:37
|7 ülke İngiltere ile havayolu ulaşımını durdurdu
20 Aralık 2020 16:48
|İngiltere: Mutasyona uğrayan koronavirüs kontrolden çıktı
20 Aralık 2020 15:37
|Korona aşısı alerji mi yapıyor? FDA araştırmaya başladı
20 Aralık 2020 13:45
|Devlet Başkanı'na maske takmadığı için ceza
20 Aralık 2020 10:14
|İngiltere, mutasyondan dolayı Noel'de ailelerin bir araya gelmesini yasakladı
20 Aralık 2020 08:56
|İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı
20 Aralık 2020 00:35
|Covid-19 aşısının ilk şişesi ve şırıngası müzeye konuldu
19 Aralık 2020 17:27