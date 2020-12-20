Köpeğe çarpmamak için manevra yapan polis kaza yaptı
|20 Aralık 2020 19:34
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sivil aracıyla seyir halindeki polis memuru, yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı.
Kaza, Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2255 Sokak Hünkar Çayırı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru olduğu öğrenilen H.S., 16 TAE 55 plakalı sivil aracıyla seyir halindeyken, yola aniden köpek çıktı. Köpeği fark eden polis memuru, direksiyonu kırarak ve adeta kendi canını tehlikeye atarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Bunun üzerine ağaç, otomobilin üzerine devrildi. Polis memuru, kaza yaptığını 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında otomobilin üzerine devrilen ağaç kaldırıldı. Polis memuru H.S. ise kazayı hafif bir yara alarak atlattı.
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