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Yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Kayseri'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu.
|20 Aralık 2020 19:38
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Kayseri'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Budaklar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan emekli öğretmen Orhan Sezai İ.'den (60) haber alamayan yakınları ikamete geldi. İkametin kapısını çilingir yardımı ile açan Orhan Sezai İ.'nin yakınları, emekli öğretmeni hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.
112 ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde Orhan Sezai İ.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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