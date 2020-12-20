Sakarya'da, 150 askerle suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı
|20 Aralık 2020 19:44
|+Aa- Yazdır
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 150 jandarmanın katılımıyla organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde 150 jandarmanın katılımıyla operasyon düzenledi. Akyazı Vakıf Mahallesi'nde 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma' ve 'örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma' suçlarından uzun süredir takipte olan 11 kişi, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 6 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 1 kilo 20 gram uyuşturucu madde, 18 uyarıcı hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 66 bin 595 TL, 2 bilgisayar, 2 tablet, 33 cep telefonu ve 8 bıçak ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı
20 Aralık 2020 22:40
|Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 kişi gözaltında
20 Aralık 2020 20:33
|Yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu
20 Aralık 2020 19:38
|Köpeğe çarpmamak için manevra yapan polis kaza yaptı
20 Aralık 2020 19:34
|Polisleri tehdit etti: Çoğunuzu sürdürmezsem namussuzum
20 Aralık 2020 18:06
|Ünlü rapçi 'Tepki' klip çekiminde ölümden döndü!
20 Aralık 2020 17:59
|Mobeseyi taşladı, gözaltına alınmamak için direndi
20 Aralık 2020 17:55
|15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu
20 Aralık 2020 17:55
|Sağlık çalışanlarını darp eden saldırganlar yakalandı
20 Aralık 2020 16:59
|Komiser yardımcısı, silahını temizlerken kendini vurdu
20 Aralık 2020 16:42