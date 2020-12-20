Bilim Kurulu üyesinden mutasyon geçiren virüs için korkutan açıklama
|20 Aralık 2020 19:49
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AFP Ajansı, mutasyona uğrayan Coronavirus kontrolden çıktığını açıkladı. İsrail, Belçika, Hollanda ve Almanya, İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğrayan Coronavirüs nedeniyle İngiltere'den gelen uçuşları durduruldu. İngiliz Sağlık Yetkilileri, mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün, çok daha hızlı yayılabildiğini açıklamıştı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından İngiltere'de tespit edilen ve mutasyona uğrayan yeni koronavirüse ilişkin açıklama yaptı.
İşte Prof. Dr. Özlü'nün tweetleri;
İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir.
Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.
Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz.
Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz.
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