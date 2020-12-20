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İdari para cezaları yüzde 46 arttı: 14.3 milyar TL

2019'un ocak-kasım döneminde 5.2 milyar TL olan bütçedeki idari para cezası gelirleri, 2020'nin aynı döneminde 8.2 milyar TL'ye yükseldi. Sadece kasım ayında 1 milyar TL toplandı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kesilen cezalar, gelirleri artırdı.
 20 Aralık 2020 20:07
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İdari para cezaları yüzde 46 arttı: 14.3 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün merkezi hükümet bütçesiyle ilgili yayımladığı verilere göre, yılın ilk 11 ayında bütçeye gelir olarak kaydedilen para cezaları toplamı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.5 artarak 14 milyar 383 milyon liraya ulaştı.

Dünya'nın aktardığı habere göre, 2020 yılı için 11 milyar 815 milyon lira olan başlangıç tahminini aşan bu tutar, geçen yılın tümünde elde edilen 14 milyar 377 milyon liralık tutarın da üstüne çıktı.

Yıl sonu tahmini 15.7 milyar TL

Aylık ortalama cezanın 1.3 milyar TL olduğu göz önüne alındığında 2020 yılı toplamı 15.7 milyar TL olacağı tahmin edilmekte. Para cezalarının detaylarına bakıldığında ise ilk 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre idari para cezaları yüzde 46.4 artarak 8.2 milyar liraya çıkarken, vergi cezaları yüzde 13.7 düşerek 5.3 milyar TL, yargı para cezaları yüzde 16.3 düşerek 493.1 milyon lira oldu.

Diğer para cezaları da yüzde 63 artışla 404.4 milyon liraya yükseldi. Ayrıca geçen yılın ilk 11 ayında bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 1.57 olan toplam para cezaları bu yılın aynı döneminde yüzde 1.54 oldu.

Öte yandan merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki para cezalarının son 10 yıllık geçmişine bakıldığında, dikkat çekici bir büyüklüğe ulaşıldığı da görüldüğü kaydedildi. Kasım 2020 itibarıyla son 10 yılda kesilen toplam para cezaları büyüklüğü 91.9 milyar liraya ulaştı.
Dünya
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