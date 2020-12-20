Şanlıurfa'da 100 kişilik ilana 7 bin 53 kişi başvurdu
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde filyasyon ekibinde 6 aylığına görevlendirilmek üzere 100 şoför alınacağını duyurmuştu. Verilen ilana iki gün içinde 7 bin 53 kişi başvurdu. Rekor sayılacak başvuru sonrası işe alınacaklar kurayla seçildi.
|20 Aralık 2020 20:08
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Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, filyasyon ekibinde 6 aylığına çalıştırmak üzere İŞKUR üzerinden 100 şoför alımı için 14 Aralık'ta ilan verdi.
BAŞVURULAR ONLINE OLARAK YAPILDI
15 Aralık 2020 salı gününe kadar devam eden başvurular koronavirüs tedbirlerinden dolayı kalabalık oluşmasını önlemek amacıyla İŞKUR sitesinden online olarak yapıldı.
Başvuru koşullarında yaş sınırı bulunmazken, ehliyet şartı arandı. Başvuru sonuçlarının noter kurası sonrası açıklanacağı duyurulmuştu.
2 GÜNDE 7 BİN BAŞVURU
Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, ilana iki gün içerisinde 7 bin 53 kişi iş başvurusunda bulundu. Rekor sayılacak başvuru sonrası işe alınacaklar kurayla seçildi.
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