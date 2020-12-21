Oksijen cihazlarının yangına neden olduğuna dair resmi yazı
Covid hastalarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan düşük kaliteli oksijen terapi cihazlarının yangın çıkardığı yönünde bazı a hastanelerden Sağlık Bakanlığı'na bildirim yapıldığı, bu bildirim sonrasında Sağlık Bakanlığının 3 maddelik bir uyarıyı 81 il sağlık müdürlüğüne gönderdiği ortaya çıktı
|21 Aralık 2020 00:10
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Gaziantep'teki yangına neden olduğu düşünülen oksijen cihazlarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın 14 Aralık tarihinde hastanelere yazı gönderdiği belirlendi.
Yoğun bakımlardaki 'Yüksek Akış Nazal Oksijen Terapi Sistemi' cihazının koronavirüs tedavisinde önemli bir yer tuttuğu belirtilen yazıda bu cihazların bir kısmında yangınlar meydana geldiği yönünde bildirimler alındığı belirtildi. Cihaz haznesinin tam oturmaması durumunda parlama veya yangına sebebiyet verebileceği belirtildi.
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