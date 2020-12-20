Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni koronavirüse yenildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın abisi merhum Hasan Erdoğan'ın Kocaeli Başiskele'de yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
|20 Aralık 2020 21:24
|+Aa- Yazdır
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın abisi Hasan Erdoğan'ın 73 yaşındaki oğlu Ahmet Erdoğan vefat etti.
Kalp hastası olan Ahmet Erdoğan'ın kalbine iki yıl önce stent takılmıştı. Ahmet Erdoğan bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürülerek, Dumankaya (Pilihoz) köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|21 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
21 Aralık 2020 00:03
|TBMM Başkanı Şentop'tan, Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı
20 Aralık 2020 23:53
|Türkiye, mutasyon nedeniyle, 4 ülkeden uçuşları askıya aldı
20 Aralık 2020 23:24
|Hamza Yerlikaya'dan sahte diploma ve 4 maaş açıklaması
20 Aralık 2020 22:44
|Bakanı Çavuşoğlu: Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak
20 Aralık 2020 22:38
|Bakan Koca'dan 'ölüm belgesi' iddiasına ilişkin açıklama
20 Aralık 2020 21:21
|Cezaevlerinde çıplak arama iddiası! AK Parti'den açıklama
20 Aralık 2020 21:08
|Hasta sayısı 3 bin 500 sınırına geriledi
20 Aralık 2020 19:14
|Bakan Koca'dan hastanedeki patlamayla ilgili açıklama
20 Aralık 2020 17:10
|Profesör, teröristbaşı için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı
20 Aralık 2020 17:04