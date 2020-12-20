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Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Beyoğlu'nda çocuklar sokağa akın etti. Kimi halı sahada maç yaparken kimi de ateş yakarak başında ısındı. Polisin gelmesiyle ise çocuklar sağa sola kaçıştı.
 20 Aralık 2020 22:11
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Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Beyoğlu'nda çocuklar sokağa akın etti. Kimi halı sahada maç yaparken kimi de ateş yakarak başında ısındı. Polisin gelmesiyle ise çocuklar sağa sola kaçıştı.

koronavirüs tedbirleri kapsamında üçüncü defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Çoğu yerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulurken, Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde ise çocuklar yasağa rağmen sokakta oynadı. Bazıları halı sahada top oynarken bazıları da yolda ateş yakarak ısındı. O anlar ise kameralara yansıdı. Polis ekiplerinin sokağa girdiğini gören çocuklar, sağa sola kaçıştı. Çocuklar, polis gittikten sonra ise sokakta oynamaya devam etti.
DHA
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