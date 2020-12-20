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DSÖ: Mutasyona uğramış virüs 4 ülkede daha görüldü

Dünya Sağlık Örgütü'nden BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka, Avusturya ve Belçika'da tespit edildiği aktarıldı.
 20 Aralık 2020 22:35
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DSÖ: Mutasyona uğramış virüs 4 ülkede daha görüldü

Dünya koronavirüsle mücadelede aşının bulunmasıyla umutlanırken, Birleşik Krallık'tan gelen 'mutasyon' haberi dünya medyasının gündemine oturmuş durumda. Bazı Avrupa ülkeleri Britanya'ya uçuşları askıya alırken, dört ülkede daha mutasyona uğrayan koronavirüs vakası tespit edildi. Birleşik Krallık'tan gelen koronavirüs tablosu ise durumun vahametini ortaya koydu.,

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı.

WHO'nun Avrupa'da görev yapan üst düzey isimlerinden Catherine Smallwood, Birleşik Krallık'ta görülen mutasyona uğramış aynı tür koronavirüse Danimarka'da dokuz vakada, Avusturya ve Hollanda'da ise birer vakada rastlandığını duyurdu. Virüsün Belçika'da da tespit edildiği öğrenildi.

ÖLÜ VE VAKA SAYISI İKİYE KATLADI

Birleşik Krallık'ta yeni tür koronavirüs enfeksiyonlarda yüzde 94.8 artışa yol açarken, ülkedeki günlük vaka sayısı 35 bin 928 olarak açıklandı. Sonucu pozitif çıkan Covid-19 testlerinin geçen pazar gününe göre iki kat arttığı belirtiliyor.

Birleşik Krallık'ta koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 326 olarak kayıtlara girdi. Geçen haftaya göre ölü sayısında yüzde 125'i aşkın artış dikkat çekti. Geçen pazar ölü sayısı 144 olarak açıklanmıştı.

Hollanda ve Belçika, Birleşik Krallık'a yapılacak tüm uçuşları askıya aldı. İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'dan da benzer kararlar gelecek.

Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü, İngiltere'nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğusunda hızla yayıldı.

BULAŞILIĞI DAHA FAZLA

Başbakan Boris Johnson, koronavirüsle mücadelede devreye sokulan üç aşamalı plana bir dördüncü aşama daha eklendiğini duyurmuştu. 4 aşama, adı konmamış karantina olarak nitelendiriliyor.

Sağlık yetkilileri, yeni tür virüsün daha ölümcül olduğuna ya da bulunan aşılara farklı reaksiyon gösterdiğine dair bir kanıt olmadığını fakat bu türün bulaşıcılık oranının yaklaşık yüzde 70 daha fazla olduğunu söylüyor.
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