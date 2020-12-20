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Bağdat-Musul demir yolu Türkiye'ye kadar uzatılacak

Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Bender, Bağdat'ı Musul'a bağlayan demir yolunun onarılması ve Türkiye'ye kadar uzatılması projesinin başladığını duyurdu.
 20 Aralık 2020 22:37
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Bağdat-Musul demir yolu Türkiye'ye kadar uzatılacak

Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Bender, Bağdat'ı Musul'a bağlayan demir yolunun onarılması ve Türkiye'ye kadar uzatılması projesinin başladığını duyurdu.

Irak haber ajansı INA'ya açıklamada bulunan Bender, Bağdat'ı Musul'a bağlayan demir yolunun onarılması ve oradan da Türkiye'ye kadar uzatılması projesinde ilk çalışmaların başladığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarında tahrip edilen bazı köprü ve setlerin onarımına başlandığını ve bu işlemin 2 ay içinde tamamlanacağını kaydeden Bender, projenin asıl büyük adımını, Basra Körfezi'nde yer alan El-Fav Limanı'nın Türkiye'ye bağlanması aşamasının oluşturduğunu dile getirdi.

Bender ayrıca Irak'ın elindeki trenlerin eski olduğunu ve demir yolunun tamamlanmasının ardından yenilerinin satın alınacağı bilgisini paylaştı.

Musul Valisi Necim el-Cuburi, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Musul vilayetinden Türkiye sınırına kadar modern bir demiryolu inşa edileceğini söylemişti.

Türkiye ve Irak arasında ticaret ve uluslararası geçişler için genellikle Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı kullanılıyor.
Anadolu Ajansı
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