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Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Kayseri'de polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yakalandı.
 20 Aralık 2020 22:40
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Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Kayseri'de polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Eski Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda, 07 TZ 258 plakalı otomobilin sürücüsü, devriye halinde olan bir polis aracına çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takip ettiği otomobilin içindeki O.Y. ve M.K., otomobilden inerek sanayi içerisinde kaçmaya başladı. Kaçan şahıslar ekiplerin çalışmaları neticesinde 6032. Sokak içerisinde yakalanırken, otomobil sürücüsü O.Y.'nin ehliyetinin olmadığı ve cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edildi. Ayrıca yakalanan şahısların üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi.

Yakalanan O.Y. ve M.K. gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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