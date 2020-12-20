Hamza Yerlikaya'dan sahte diploma ve 4 maaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Hamza Yerlikaya'nın sahte diploma ile üniversiteye kayıt yaptırmaya çalıştığı ve bu nedenle yargılandığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Hamza Yerlikaya'nın sahte diploma iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından çok sert açıklama yaparak, CHP Milletvekili Engin Özkoç'a 'diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecekmisin?' dedi.

İşte Hamza Yerlikayanın açıklaması;

Tasması kimin elinde olduğu belli olmayan Engin Özkoç Şimdi iyi dinle;eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum.Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecekmisin. Hodri meydan