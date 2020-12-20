Hamza Yerlikaya'dan sahte diploma ve 4 maaş açıklaması
|20 Aralık 2020 22:44
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Hamza Yerlikaya'nın sahte diploma ile üniversiteye kayıt yaptırmaya çalıştığı ve bu nedenle yargılandığı iddiaları ortaya atılmıştı.
Hamza Yerlikaya'nın sahte diploma iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından çok sert açıklama yaparak, CHP Milletvekili Engin Özkoç'a 'diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecekmisin?' dedi.
İşte Hamza Yerlikayanın açıklaması;
Tasması kimin elinde olduğu belli olmayan Engin Özkoç Şimdi iyi dinle;eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum.Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecekmisin. Hodri meydan
Tasması kimin elinde olduğu belli olmayan @enginozkoc !Şimdi iyi dinle;eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum.Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemzsn milletvekilliğinden istifa edecekmisin.Hodri meydan pic.twitter.com/xthVMpwcyAHamza Yerlikaya 🇹🇷 (@hamzayerlikaya) December 20, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|21 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
21 Aralık 2020 00:03
|TBMM Başkanı Şentop'tan, Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı
20 Aralık 2020 23:53
|Türkiye, mutasyon nedeniyle, 4 ülkeden uçuşları askıya aldı
20 Aralık 2020 23:24
|Bakanı Çavuşoğlu: Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak
20 Aralık 2020 22:38
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni koronavirüse yenildi
20 Aralık 2020 21:24
|Bakan Koca'dan 'ölüm belgesi' iddiasına ilişkin açıklama
20 Aralık 2020 21:21
|Cezaevlerinde çıplak arama iddiası! AK Parti'den açıklama
20 Aralık 2020 21:08
|Hasta sayısı 3 bin 500 sınırına geriledi
20 Aralık 2020 19:14
|Bakan Koca'dan hastanedeki patlamayla ilgili açıklama
20 Aralık 2020 17:10
|Profesör, teröristbaşı için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı
20 Aralık 2020 17:04