Türkiye, mutasyon nedeniyle, 4 ülkeden uçuşları askıya aldı
|20 Aralık 2020 23:24
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Bugün İngiltere'den yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan Koronavirusün ülkede kontrolden çıktığı açıklanmıştı Bu karar sonrasında da, İsrail, Belçika, Hollanda ve Almanya, İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğrayan Coronavirüs nedeniyle İngiltere'den gelen uçuşları durdurmuştu. İngiliz Sağlık Yetkilileri, mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün, çok daha hızlı yayılabildiğini açıklamıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan bu önemli olayla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Bakan Koca: "İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." dedi.
İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir.
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