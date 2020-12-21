Ankara Büyükşehir, Sayıştay uyarılarına rağmen 2020 yılında da hülle atamalarına devam etti
|21 Aralık 2020 00:02
|+Aa- Yazdır
Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2019 yılı Denetim Raporlarını yayımladı. Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik raporda, itfaiye müdürlüğüne yapılan atamalardaki hülleye yer verilerek, 2020 yılı haziran ayında da benzer uygulamalara devam edildiğine dikkat çekildi.
Raporda yer alan ilgili kısım şu şekildedir:
İdarenin, itfaiye şube müdürlüğü kadrosu için belirlenmiş görevde yükselme kriterlerini sağlamayan personelini, ilçe belediyesi zabıta müdürlüğü kadrosuna naklen atadıktan kısa bir süre sonra, yukarıda belirtilen kurumlar arası geçiş hükmünden faydalanarak itfaiye şube müdürlüğü kadrosuna atamasının 657 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinde belirtilen "Kariyer" ve "Liyakat" ilkelerine aykırı olduğu değerlendirilmiştir.
Bunun yanı sıra, ilgili personelin, 2020 yılı Haziran ayında yine görevde yükselmeye tabi olan şube müdürlüğü kadrosuna, bundan önceki görevleri esas alınarak sınavsız bir şekilde atandığı ve bulgumuzda belirtilen hususları giderici mahiyette bir işlem tesis edilmediği görülmüştür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sayıştay: İBB'nin ücretsiz ulaşım kartı mevzuata aykırı
20 Aralık 2020 17:26
|Sayıştay'dan dekan vekaletleri hakkında uyarı!
17 Aralık 2020 14:04
|Belediye başkanlarına sosyal denge ödemesi yapılabilir mi?
05 Aralık 2020 12:22
|İtfaiyede görevli tekniker ve mühendise de fazla mesai ücreti ödenir mi?
02 Aralık 2020 14:03
|Belediye personelinin kültürel gezi masrafları bütçeden karşılanabilir mi?
14 Kasım 2020 12:18
|Sayıştay'a göre maden şirketlerinin yarısı kusurlu
20 Ekim 2020 08:02
|İki üniversitede 844 eser kayıp, Türk bayraklı halıyı böcekler yedi
14 Ekim 2020 08:54
|Sayıştay'dan üniversiteye akademik ilanların kişiye özel uyarısı!
12 Ekim 2020 14:07
|195 öğretim üyesine adrese teslim kadro vermişler
09 Ekim 2020 07:51
|Sayıştay'dan önemli tespit: DYK kursları amacından uzaklaştı
08 Ekim 2020 14:06