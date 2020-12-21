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Ankara Büyükşehir, Sayıştay uyarılarına rağmen 2020 yılında da hülle atamalarına devam etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sayıştay'ın uyarılarına rağmen, bazı memurlarını ilçe belediyelerinde zabıta müdürlüğüne atadıktan kısa bir süre sonra, hülle yoluyla büyükşehirdeki itfaiye müdürlüğüne atamaya 2020 yılı Haziran ayında da devam etti.
 21 Aralık 2020 00:02
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Ankara Büyükşehir, Sayıştay uyarılarına rağmen 2020 yılında da hülle atamalarına devam etti

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2019 yılı Denetim Raporlarını yayımladı. Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik raporda, itfaiye müdürlüğüne yapılan atamalardaki hülleye yer verilerek, 2020 yılı haziran ayında da benzer uygulamalara devam edildiğine dikkat çekildi.

Raporda yer alan ilgili kısım şu şekildedir:

İdarenin, itfaiye şube müdürlüğü kadrosu için belirlenmiş görevde yükselme kriterlerini sağlamayan personelini, ilçe belediyesi zabıta müdürlüğü kadrosuna naklen atadıktan kısa bir süre sonra, yukarıda belirtilen kurumlar arası geçiş hükmünden faydalanarak itfaiye şube müdürlüğü kadrosuna atamasının 657 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinde belirtilen "Kariyer" ve "Liyakat" ilkelerine aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

Bunun yanı sıra, ilgili personelin, 2020 yılı Haziran ayında yine görevde yükselmeye tabi olan şube müdürlüğü kadrosuna, bundan önceki görevleri esas alınarak sınavsız bir şekilde atandığı ve bulgumuzda belirtilen hususları giderici mahiyette bir işlem tesis edilmediği görülmüştür.
Memurlar.Net
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