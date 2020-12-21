Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 ay sonra GYS'yi açıklayacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, görevde yükselme sonuçlarını bir iki günde açıklayacaklarını belirtti.
|21 Aralık 2020 00:52
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Gençlik ve Spor Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavlarını 5 ila 21 Ekim tarihleri arasında yapmıştı.
Sınava giren 1300 Bakanlık çalışanı, Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan, hakka ve hukuka riayet ederek herkese sözlü sınavda 100 puan vermesini ve sonuçları da çok fazla geciktirmemesini talep ediyordu.
Dün gece, Bekir Develi'nin instagramındaki programına konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2 aydır görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla ilgili olarak, sonuçları bir iki günde içinde sonuçları açıklayacaklarını belirtti.
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