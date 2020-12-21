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İzmir Valiliğinden polis tarafından vatandaşa darp iddialarına yönelik açıklama

İzmir Valiliğinden polis tarafından vatandaşa darp iddialarına yönelik açıklama.
 21 Aralık 2020 03:20
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İzmir Valiliğinden polis tarafından vatandaşa darp iddialarına yönelik açıklama

İzmir Valiliği sosyal medya hesabından, bazı haber sitelerinde "İzmir'de polisten sert müdahale" başlığı ile yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

İzmir Valiliği sosyal medya hesabından, bir vatandaşın polis tarafından darp edildiğine yönelik bugün bazı mecralarda "İzmir'de polisten sert müdahale" başlığı ile haberler yapıldığı hatırlatılarak, şu paylaşımda bulunuldu; "20.12.2020 saat 22.00 sıralarında Buca ilçemizde yol uygulaması yapan polislerimizce sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği değerlendirilen bir araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış, takip edilirken başka bir araca çarparak içinde bulunanların hafif yaralanmalarına sebep olduktan sonra durabilmiştir. Araç sürücüsü 118 promil alkollüdür. Araç sürücüsüyle polis arasında maalesef yasal açıdan uygun olmayan kabul edilmesi mümkün olmayan görüntüler oluşmuştur. İlgili memura adli ve idari yönden soruşturma açılmış ve açığa alınmıştır."
İhlas Haber Ajansı
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