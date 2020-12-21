1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlık 'metroloji' (ölçü bilimi) kanun taslağı hazırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çağın gereklerine uygun bir Metroloji Kanun Taslağı hazırladı
 21 Aralık 2020 07:10
+Aa- Yazdır
Bakanlık 'metroloji' (ölçü bilimi) kanun taslağı hazırladı

Yeni kanun ile birlikte halihazırda uygulanan mevzuattaki uyumsuzluk veya yetersizlikler çözüme kavuşturulacak. Kanunun uluslararası uygulamalarla örtüşeceği ve metrolojinin tüm alanlarını kapsayacağı öğrenildi. Yeni düzenlemeyle ülkede ölçüm birliği sağlanacak. Uluslararası metroloji sistemine entegrasyonun sağlanması amacıyla bir ulusal metroloji enstitüsü Sanayi Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek. Taslağa göre, şu anda TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü'nün (TÜBİTAK UME) faaliyetlerini herhangi bir yasal dayanağı olmadan yürüttüğü belirtiliyor. Kanun ile TUBİTAK UME ulusal metroloji enstitüsü olarak yetkilendirilmiş olacak. Kalibrasyon ve deney hizmeti sunan laboratuvarlar Bakanlık sicil sistemine kaydolacak. Kalibrasyon hizmeti verilebilmesi için bu kayıtlarını sürekli güncel tutulması gerekecek. Kanuna eklenecek bir diğer madde de, hazır ambalajlı mamul ve ölçü kapları için olacak. Hazır ambalajlı mamulün arz süreci boyunca işletmeci tarafından gerçek miktarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve bu kontrollerde uyulması gereken kurallara yeni kanunda yer verilecek.

PARA CEZALARI ARTABİLİR

Yeni kanun ile cezalarda da değişikliğe gidilecek. Mevzuata uygun davranmayanlara 1.000 liradan 50 bin liraya kadar cezalar kesilebilecek. Eğer aykırı durum 2 yıl içinde tekrar ederse para cezaları iki kat artırılıyor. Mevcutta uygulanan kanun 1989 tarihindeki şartlara göre oluşturulmuştu. Mevcut düzenlemenin, günümüz ölçüm cihazlarının nitelikleri bakımından tamamen farklı teknolojik şartları içerdiğinden bazı konularda uyumsuzluk içerdiği belirtiliyor.

Osman ÇOBANOĞLU
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronadan hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürünün yerine atama yapıldı
21 Aralık 2020 13:05		 Koronavirüs tedavisi gören sağlık çalışanı dolandırıldı
21 Aralık 2020 12:57
Yurda götürülürken kaçan Kovid-19 hastası yakalanarak karantinaya alındı
21 Aralık 2020 12:51		 Aile Bakanlığından dezavantajlı 3 bin çocuğa ücretsiz kreş desteği
21 Aralık 2020 11:15
EPDK'dan elektrik kararı: Bu tüketicilerin elektrikleri kesilmeyecek
21 Aralık 2020 10:52		 Kaçan sürücüye tekme atan polis açığa alındı
21 Aralık 2020 10:32
Çekişmeli boşanmada 'Aile Arabuluculuğu' geliyor
21 Aralık 2020 09:41		 Yeni infaz düzenlemesi yürürlüğe giriyor, iyi halden erken tahliye bitiyor
21 Aralık 2020 09:38
Yasağa uymayan vatandaş: Sokağa çıkmıyorum, sokakta yürüyerek gidiyorum
21 Aralık 2020 09:00		 Bakanlık yetkilileri: Çıplak arama şüpheli durumlarda istisnai olarak uygulanıyor
21 Aralık 2020 08:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - Cinsel istismardan yargılanan şeyhin evinde keşif yapıldı13:12 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:05 - Koronadan hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürünün yerine atama yapıldı13:02 - Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Bu gıdalarda koronavirüs riski yok13:01 - Başantrenör Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek12:59 - 'Youtube'un yaklaşımının diğerler şirketlere de örnek olmasını diliyorum'
12:57 - Koronavirüs tedavisi gören sağlık çalışanı dolandırıldı12:51 - Yurda götürülürken kaçan Kovid-19 hastası yakalanarak karantinaya alındı12:48 - Çeyrek altın ne kadar?12:46 - Film gerçek oldu: Kapıcılıktan yöneticiliğe12:45 - Konya Belediye Başkanı: Sema töreni ruhuna uygun yapılmalı12:44 - Kütahya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
12:30 - Sağlık çalışanlarını taşıyan minibüste çıkan yangın söndürüldü12:26 - Mersin'de balık tutarken ırmağa düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı12:23 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 60 milyar lira verdi12:22 - Fuat Oktay kürsüde fenalaştı12:20 - Gün ortası döviz fiyatları
12:06 - Bakan Selçuk: Bu hafta 50 bin tablet dağıtacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte olası asgari ücret zammı
Cumhurbaşkanlığından kadro işlemlerine dair yazı
Fuat Oktay kürsüde fenalaştı
'Bana teşkilatın numarasını verin' diyen kurye, bekçiye saldırdı
Dolar ve Altın yükseliyor, Borsa düşüyor
Gülen kısmi felç oldu, sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı
Faizsiz ev edindirme şirketinin aldığı Organizasyon Bedelinin iadesine karar verildi
Konsensus'tan seçim anketi... İşte ittifakların oy oranı
Ankara Büyükşehir, Sayıştay uyarılarına rağmen 2020 yılında da hülle atamalarına devam etti
Ülkeye alkol ve çay sokmaya tenezzül eden memurun hikayesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gargara çorba çayla dalga geçen bilim insanları 1
asılsız haber 3
saçma filmler 9
slime yapma videoları 1
Sözlük yazarların ajandası 1
Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzay Filmleri 4
Veriyoruz,yine istiyorsunuz 1
pazar günleri seyredilecek filmler 2
22.12.2020 galatasaray vs göztepe maçı 1
başkalarının dediklerinden etkilenmek 3
SON İLANLAR
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli 13 sağlık personeli alacak
İSKİ 8 müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi 1'i Engelli 2'si Eski Hükümlü 3 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 15 memur alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam