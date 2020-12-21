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Asgari ücrette rakamlar konuşacak

Asgari ücret görüşmelerinde kritik süreç başlıyor. İşçi, işveren ve Hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını yarın yapacak
 21 Aralık 2020 09:00
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Asgari ücrette rakamlar konuşacak

Komisyon, toplantısını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı, ilk iki toplantı gibi online yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu temsilcilerinin, asgari ücret görüşmelerinde dikkate alınan "bir işçinin aylık gıda harcama tutarını" bu toplantıda sunması bekleniyor. TÜİK'in önceki yıllardaki gibi üç ayrı grupta hesaplama yapacağı öğrenilirken, işçi ve işveren kesiminin de bu hesaplama üzerinden rakam telaffuz edeceği belirtiliyor.

Toplantı öncesi sendikalardan da görüşler geliyor. Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, "Yüzde 21 olan gıda enflasyonu oranı temel alınmalı ve yüzde 14 olan TÜFE'ye göre en az yüzde 7 gıda enflasyon farkı ve ekonomik refah payı ilave edilerek asgari ücret artış oranı belirlenmeli" ifadelerini kullandı. Asgari ücretliden vergi yükünün tamamen kaldırılması gerekliğini vurgulayan Dolu; Kovid-19 salgınının yaşam şartlarını ağırlaştırdığını, iş ve gelir kayıplarına neden olduğunu ifade ederek, "Salgın sürecinin devam ettiği de göz önünde bulundurulmalı. İşçilere yapılan destek ödemeleri, asgari ücret seviyesine çıkartılmalı" diye konuştu.

C.Fırat Aydoğmuş

Türkiye
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