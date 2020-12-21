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CHP MYK, 'tacizi' konuşacak

CHP, Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkındaki taciz iddiasının ardından ön soruşturma başlattı.
 21 Aralık 2020 07:45
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CHP MYK, 'tacizi' konuşacak

Bu kapsamda CHP'nin insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki heyet Konya'ya gitti. Heyet hazırladığı raporu Kılıçdaroğlu'na sundu. Raporun bugün MYK'da gündeme gelmesi ve bir karar verilmesi bekleniyor. Milliyet'e konuşan Karaca, "Mağdur olduğunu ifade edenlerle görüşerek onlara her konuda destek sağlamayı hedefliyoruz ve bu konuda da dahli olduğunu düşündüğümüz yöneticilerimizin durumu da titizlikle değerlendiriliyor. Bu konuda tavrımız nettir" dedi.

Edinilen bilgiye göre Bektaş, heyete, "Benimle ilgili yargısız infaz yapıldı. Savcılık sorgusu yok, şikayet yok. Tamamen düzmece, öyle bir olay yok" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun, taciz iddialarına ilişkin olarak, "tacize sıfır tolerans" talimatı verdiği öğrenildi.
Memurlar.Net
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