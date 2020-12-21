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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de bir hamle daha! Kuş uçmayacak

Milli imkanlarla geliştirilen Sahil Gözetleme Radar Projesi (SGRS) ile toplamda 13 Sahil Gözetleme İstasyonunun kurulumu tamamlandı. Bir adet Sahil Gözetleme İstasyonu'nun kurulumu ise sürüyor.

 21 Aralık 2020 07:50
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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de bir hamle daha! Kuş uçmayacak

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki deniz güvenliğinin artırılması, hak ve menfaatlerin korunması amacıyla beş ayrı bölgeye daha Sahil Gözetleme İstasyonu kurmayı hedefliyor. Bu istasyonların üçü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (Sadrazamköy, Zafer Burnu, Zeytinlik) kurulacak. Diğer ikisi ise Mersin Anamur ve Hatay Yayladağı'ndaki Keldağ'a inşa edilecek. Türkiye bu sayede, Akdeniz'deki sahil şeridinde kuş uçurtmayacak.

7/24 gözetleme

İlerleyen yıllarda radar istasyonlarının Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde kalan diğer boşlukları da kapatacak şekilde kurulumunun yapılması planlanıyor. Böylece, "Mavi Vatan" radar istasyonlarıyla izlenebilir duruma getirilecek. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen projenin toplam maliyet ise 160 milyon TL.

SGRS Projesi, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatıldı. Proje sayesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk alanında olan Türk Deniz Karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yeterli radar kapsaması sağlayarak, su üstü resminin oluşturulması ve otomatik tanımlama sistemleri, elektro-optik sistemler ve diğer kamu kurumlarının sistemlerinden alınan verilerle tanımlanmış deniz resminin oluşturulması amaçlanıyor. 7/24 kesintisiz gözetleme, kaza, kaçakçılık, düzensiz göçle mücadele, kara suları ihlali, arama kurtarma konusunda etkin ve hızlı teknoloji sağlayacak SGRS, kamu kuruluşlarıyla tam entegre şekilde çalışıyor.
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