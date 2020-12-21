Gülen kısmi felç oldu, sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı

Hürriyet Gazetesinden Nedim Şener bugünkü yazısında 'FETÖ elebaşının kısmi felç geçirdiğini ve örgüt içerisinde liderlik yarışıyla birlikte karışıklığın başladığını' açıkladı.

Şener'in yazısının ilgili kısmı: FETÖ'nün son dönemde yaşadığı sağlık problemlerinin artması ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının kale gibi korunan Pensilvanya'daki çiftliğin duvarlarını da aşması, örgüt içinde "Gülen ağır hasta veya öldü" düşüncesinin yayılmasına yol açtı.

Salgına rağmen Gülen'in örgüt üyeleri ile görüşmelere ara vermemesi bu tartışmaların nedeniydi.

Örgüt üzerindeki kontrolünü kaybetmekten korkan ve en yakınındakilerle bile güven problemi yaşayan FETÖ elebaşı, kendisine bilgi vermek amacıyla gelenlerle bizzat görüşmeyi kesmediği biliniyor. Hatta bu durum, FETÖ elebaşına en yakın isimlerden birisi olan ve örgütün en üst yönetim birimi 'Baş Yüceler Şurası' üyesi olarak bilinen İsmail Büyükçelebi tarafından sosyal medyada eleştirilmişti.

Mağaraya değil tedaviye çekilmiş

ÖRGÜT ÜYELERİ TARTIŞIYOR

İsmail Büyükçelebi, Twitter hesabından, "Yaşadığımız şartlar içerisinde hiç kimse kendisine bulaşmadığından emin olamaz. Hatır gönül deyip misafir kabul edenleri de aklım almıyor. Ciddi bir ikaz... Cemaat içerisinde bu kadar yayılmasına rağmen maskesiz insanlarla görüşenleri aklım almıyor" diye konuyu gündeme getirdi.

Tüm bu gelişmeler, örgüt içinde FETÖ elebaşının koronavirüse yakalandığı iddialarını güçlendirdi ve yurtdışı gibi Türkiye'deki örgüt üyeleri tarafından da tartışılmaya başlandı.

Konu FETÖ elebaşının ölümü sonrası, 'Gelenekçiler', 'Yenilikçiler', 'Barbarosçular', 'MÖZ'cüler' diye ayrılmaya hazırlanan gruplar yanında duruma göre hareket eden örgüt üyeleri arasında da konuşuldu. Söylentiler öyle yayıldı ki FETÖ elebaşı, sadece örgüt tabanına "İyiyim" mesajı vermek amacıyla ayağını sürüye sürüye geldiği salonda nefes nefese bir sohbet gerçekleştirip internetten yayınlamak zorunda kaldı.

TABANA 'ÖLMEDİM' MESAJI

Konuşmasında iki konudaki merakı gidermeyi amaçlıyordu: Birincisi hasta olmadığı mesajını vermekti. İkincisi, "Öldü" iddialarını yalanlamaktı.

Nitekim internette yayınlanan görüntülerde başı sol yanına düşmüş görünen ve yanındakilerin uyarısıyla bakışlarını yerden kaldırıp salona dönen FETÖ elebaşı, "Bir de sık sık öldü çıkarıyorlar, onu söylemeye gerek var mı?" diye konuya girmişti.

Ardından, "İnanmayın, yalan. Ne diyorlardı, ben ölmüşüm de bilmem ne ile (sağ tarafındakiler 'hologram' diye sesleniyor) ya öyle arkadaşlar bir şey yapmışlar iskelet, o konuşuyormuş" diyerek iddiaların asılsız olduğunu söylüyordu.

Tüm bunlar, kuşkusuz FETÖ'ye karşı olanlara değil örgüt tabanına yönelik açıklamalardı. Çünkü FETÖ'cüler için gerçeklerin, karşılarındakilerin ne düşündükleri, neye inandıkları önemli değildir. Örgüt yönetimi "mankurtlaştırdığı" tabanını yönetmenin derdindedir.

Nitekim şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları yanında yürümekte zorlanan, nefes güçlüğü çeken FETÖ elebaşına en yakın isimlerden biri olan Osman Şimşek de "Hocamızın COVID-19 olduğu kesinlikle yalan, sağlığı gayet iyi. Az önce namaz ve sohbette beraberdik. Dostlarımıza arz ederiz" diyerek iddiaları yalanlama yolunu seçti.

'MAĞARAYA ÇEKİLMEK LAZIM'

Tüm bunlara rağmen, FETÖ elebaşı yayınlanan 33 dakikalık konuşmasını şu ilginç mesajla bitirmişti: "İnsanın bazen dünni hitaplara mazhar olabilmesi, ilhamlarla şahlanabilmesi ve semavi varidata açık hale gelmesi için bir mağara dönemine ihtiyaç vardır."

Bu sözler, FETÖ elebaşının bir süre örgüt üyelerine hitap etmeyeceği anlamına geliyordu.

"Mağaraya çekilmek"ten kastının ne olduğu ortaya çıktı diyebiliriz: Tedavi olmak.

KORONAVİRÜSÜ AĞIR GEÇİRDİ, FELÇ OLDU

Ortaya çıkan son bilgiler FETÖ elebaşının, çok yakınındaki kişilerden aldığı koronavirüs hastalığını atlattığı yönünde. Ancak şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları yanında daha önce kalp ameliyatı geçiren ve stent takılan FETÖ elebaşı Gülen'in kalp ritminin ciddi biçimde bozulduğu öğrenildi. Doktorları, vücudunun sağ kol ve bacağında kısmı felç geçiren FETÖ elebaşına ilaç ve fizik tedavi önerdi. Yanındakilere, böylece iyileşebileceği söylendi. Ayrıca stresten mutlaka uzak kalması gerektiği tavsiye edildi. FETÖ elebaşının yanındaki yöneticiler bu durumu örgüt tabanı üzerinde kullanmaktan gecikmediler.

Örgüt tabanına, "Türkiye'deki sıkıntılardan dolayı hocamız Fethullah Gülen çok ciddi şekilde rahatsızlandı" şeklinde mesaj göndererek, örgüt mensuplarından dua etmeleri istendi.