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Bakanlık yetkilileri: Çıplak arama şüpheli durumlarda istisnai olarak uygulanıyor

Meclis'te gündeme gelen 'cezaevlerinde çıplak arama' iddiasının yankıları sürüyor. Adalet Bakanlığı yetkilileri aramanın 'ancak şüpheli durumlarda istisnai olarak uygulandığını ve yönetmeliğe göre hassasiyetle yapıldığını' belirtiyor. İstihbarat kaynaklarına göre ise FETÖ'den örgüt üyelerine "çıplak arama konusunda kampanya yapın" çağrısı geldi.
 21 Aralık 2020 08:59
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Bakanlık yetkilileri: Çıplak arama şüpheli durumlarda istisnai olarak uygulanıyor

Hürriyet'in özel haberine göre: HDP Kocaeli Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu bütçe görüşmelerinde, "Aslıhan Gençay, bir gazeteci. Bakın, Sivas Cezaevine girerken açık cezaevine giriyordu, çıplak aramaya maruz kaldı, reddetti. Bunun üzerine kapalı cezaevine gönderildi ve hakaretlere uğradı" dedi. Gergerlioğlu, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30 üniversite öğrencisinin de onur kırıcı yöntemlerle çıplak arandığını iddia etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te "Bakın bu Meclis'te Gergerlioğlu diye birisi var. Bu tip yalanlara ve dezenformasyonlara çok başvuruyor" diye tepki gösterdi. Uşak Valiliği Gergerlioğlu'nu yazılı açıklamayla yalanlarken, Emniyet Müdürlüğü'nde görevli memur ve amirler de hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Gergerlioğlu, "Türkiye'de çıplak arama sadece şimdi değil yıllardır var. Özlem Zengin'in inanmamasıyla inanılmayacak bir şey değil bu. Araştırılması ve gerçeğin net bir şekilde görülmesi lazım. Cinsel taciz ve cinsel işkenceye varacak denli devam ediyor" dedi.

ZENGİN: BU BİR FETÖ YÖNTEMİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de EuroNews kanalına verdiği röportajda "Gergerlioğlu kadar ben Meclis'i terörize eden başka bir milletvekili görmedim" diyerek iddialarını yalanladı. Zengin şunları söyledi:

"Kendisinin geldiği bir yer var; bütün ajandası, böyle şeylerle dolu. Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok öyle bir şey. Bunu çok net söyleyeceğim. Bu bir FETÖ yöntemidir. Bunu aslında dünya kamuoyuna söylüyor kendince. Böyle bir şey olabilir mi, ne münasebet! Hem de bahsettiği kadınlar üstelik de mütedeyyin kadınlar, böyle bir şeye biz müsaade edebilir miyiz? Bütün hayatı kadın mücadelesiyle geçmiş bir insanım. Bir kadının böyle aranmasına biz tahammül edebilir miyiz, yani akıl var mantık var. Türkiye'de cezaevi şartları dünyayla kıyaslanamayacak kadar iyi. Türkiye'de cezaevlerinde hiçbir şekilde böyle bir muamele olamaz. Nerede yaşıyor bu insanlar, inanılır gibi değil. Burada kasti bir siyasi propaganda var."

'SOSYAL MEDYADA TÜRKİYE'YE KARŞI FETÖ'NÜN KARA PROPAGANDASI'

MECLİS'te Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun iddiaları ve Özlem Zengin'in karşı görüşü sosyal medyada da büyük yankı buldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları yaşadıkları çıplak aramaları anlatarak Zengin'e tepki gösterirken, istihbarat kaynaklarında iddiaların FETÖ yanlılarınca Türkiye'ye karşı algı oluşturmak amacıyla planlı bir karapropaganda olarak büyütüldüğü algısı hakim. İstihbarat birimleri iddianın sosyal medyada FETÖ mensubu hesaplarca köpürtüldüğünü belirttiler. Söz konusu hesapların çoğunluğunun yurtdışı kaynaklı olduğuna dikkat çeken aynı kaynaklar, hem adli makamların hem de güvenlik birimlerinin bu kişileri yakından takip ettiklerini kaydettiler.

GENİTAL BÖLGEDE UYUŞTURUCU SOKTULAR

ADALET Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre 2016'dan beri çıplak aramalarda iç çamaşırı ve genital bölge ile çocuk bezine saklanmış olarak bulunanlardan bazı örnekler şöyle: Diyarbakır'da uyuşturucu (14 Eylül 2020), İskenderun'da 42 hap (30 Haziran 2020), Isparta'da uyuşturucu (7 Şubat 2020), Kastamonu'da hap ve eroin (31 Ocak 2020), Silivri'de 49 hap ve sigara (10 Mayıs 2019), Şanlıurfa'da 5 sim kart (26 Aralık 2018), Sincan'da uyuşturucu (7 Aralık 2018), Hakkari'de cep telefonu (30 Mayıs 2018), Maltepe'de 4 gram uyuşturucu, Maltepe'de 15 gram uyuşturucu (6 Eylül 2016).

YÖNETMELİK NE DİYOR

YÖNETMELİĞE göre çıplak aramanın yöntem ve şartları şöyle: "Hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi halinde çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir: Çıplak arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir. Arama sırasında önce bedenin üst kısmındaki giysiler çıkarttırılır. Bedenin alt kısmındaki giysiler üst kısmındaki giysiler giyildikten sora çıkarttırılır. Bu giysiler de mutlaka aranır. Bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir. Aranan kişinin beden çukurlarında bir şeyin bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin bulunması halinde öncelikle hükümlüden madde veya eşyanın kendisi tarafından çıkartılması istenir, aksi halde bunun zor kullanılarak gerçekleştirileceği bildirilir. Mümkün olan en kısa süre içinde bitirilir.

BAKANLIK: ABD, İSVEÇ İNGİLTERE'DE DE YAPILIYOR

ADALET Bakanlığı yetkilileri, Ceza İnfaz Yasası ve Cezaevleri Yönetimi Ceza İnfazı Hakkında Yönetmelik'e göre yapılan çıplak aramanın "hasssiyetle uygulanan istisnai bir yöntem" olduğunu ve beden çukurlarındaki aramanın cezaevi tabibince yapılması gerektiğini vurguladı. Açıklamaya göre çıplak arama, Anayasa Mahkemesi ve AİHM'de insan hakkı ihlali olarak kabul edilmezken benzeri uygulamalar İngiltere, İskoçya, Hollanda, İsveç ve ABD'de de yapılıyor.

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