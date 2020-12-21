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'Vakıf Başkanı'yım diyerek onlarca kişiyi dolandırdı

İlkokul mezunu İ.S.'nın (30) Türkiye'den Kıbrıs'a uzanan dolandırıcılık hikayesi cezaevinde son buldu. Kendini resmiyette olmayan 'Ayasofya Vakfı Başkanı', 'bakanlık bürokratı' olarak tanıtan İ.S., fotoğraf çektirdiği belediye başkanı, bürokrat ve tanınmış kişileri referans olarak kullanıp çok sayıda kişiyi iş vaadiyle dolandırdı.
 21 Aralık 2020 08:35
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'Vakıf Başkanı'yım diyerek onlarca kişiyi dolandırdı

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Uzun süre bir cemaatin içinde yer alan 'Hoca' lakaplı İ.S., cemaatten ayrıldıktan sonra Türkiye'den Kıbrıs'a uzanan bir dolandırıcılık hikayesine imza attı. Gittiği her yerde üst düzey protokolle karşılanan İ.S., yerel ve ulusal medyada "Ayasofya Vakfı Genel Başkanı İ.S.'den anlamlı ziyaret" gibi kendisi ile ilgili haberler yaptırdı. Oluşturduğu bağlantılarla Türkiye'den birçok kişiyi dolandıran İ.S., yatırım ve iş bağlantısı vaadiyle Kıbrıs'taki iş insanları, bürokratlarla da iletişime geçti. Belediye başkanları, üst düzey bürokrat, tanınmış kişi ve iş insanlarıyla çektirdiği fotoğrafları referans olarak kullanan İ.S., Kıbrıs'ta bağlantı kurduğu çok sayıda kişiyi de dolandırdı.

İ.S.'nin dolandırıcılık hikayesi ise 'Turgutlar' isimli suç örgütünün içine girince son buldu. Örgüt lideri olduğu iddia edilen İ.M.T. ile bağlantıya geçen İ.S., uzun süredir örgütü adım adım izleyen Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibine takıldı. Yaklaşık 6 aylık teknik-fiziki takibin ardından 'Turgutlar' örgütüne operasyon yapan organize polisi, İ.S.'de gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan İ.S., 'suç örgütüne üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIBRIS'A UZANMIŞ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede İ.S. 'nın örgüt lideri İ.M.T.'nin yasaklı olduğu Kıbrıs'a girişini sağlamak için sahte kimlikler hazırladığı, örgütün gelir kaynağı olan Kıbrıs'taki gazino ve oteli geri almak için örgüt liderinin 18 yaşındaki oğlunu 'Kıbrıs Talebe Cemiyeti Başkanı' ve 'genç işadamı' olarak tanıtarak Kıbrıs'ta bağlantılar sağladığı belirlendi. Örgüt lideri ve ailesini sık sık evinde ağırlayan İ.S. 'nın yine örgüt lideriyle birlikte lüks tatillere çıktığı kaydedildi. Örgüt adına tahsilat yaptığı da belirlenen İ.S.'nin dolandırmak istediği kişileri örgütün zorla alıkoyarak işkence yaptığı kişilerin fotoğraflarıyla tehdit ettiği de ortaya çıktı.

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