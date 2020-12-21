Yasağa uymayan vatandaş: Sokağa çıkmıyorum, sokakta yürüyerek gidiyorum

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentte geniş tedbirler alarak aralıksız uygulamalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Coğlaki Mahallesi 1229 Sokak'ta 2 şahsın uzun süredir gezdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şubesi ekipleri kısıtlamaya uymayan İsmet K. (52) ve Aycihan K. (54) isimli vatandaşları sokakta yakaladı.

Kısıtlama kapsamında herhangi bir muaf belgeleri olmayan 2 kişi ceza yememek için polis ekiplerine uzun süre dil dökerken, cezadan kurtulamayacaklarını anlayan vatandaşlar polis ekiplerini suçlamaya başladı. Polis ekiplerine güçlük çıkartan Aycihan K. polise yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkmıyorum, sokakta yürüyerek gidiyorum" diyerek hem kendini savundu, hem de sokağa çıktığını itiraf etti.

Polis ekipleri ceza işlemi uygularken sürekli olarak polis memurlarına suçlamalarda bulunan Aycihan K. bu kez de polis memuruna hitaben, "Bu burada zevk için bunu yapıyor yani. Vallahi zevk alıyor" diye polis memurlarına yüklendi. Polis ekipleri 2 kişiye de 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL para cezası kesti. Bu sırada olay yerinden geçerken yakalanan İ.B.'yi (49) de sorgulayan polis ekipleri, muaf belgesi olmayan bu vatandaşa da 3 bin 150 TL para cezası uyguladı.