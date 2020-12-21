İBB'nin 4 eski yöneticisi için soruşturma talebi reddedildi
|21 Aralık 2020 09:04
|+Aa- Yazdır
2018'de İBB'nin kendi şirketi Medya A.Ş'ye ihale ettiği tanıtım işleri için ödenen 15 milyon 458 bin TL'lik harcamayı yargıya taşıyan Ekrem İmamoğlu, AK Parti dönemine ilişkin bir dosyayı daha açtı.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İBB Teftiş Kurulu, İBB Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü'nce 21 Eylül 2016'da gerçekleştirilen 'İstanbul Genelinde Yeni Yeşil Alanların Yapım İşi' ihalesini inceleyerek rapor hazırladı. Bu ihale kapsamında yapılan eksik işlerle ilgili 2 milyon 494 bin 11 TL kamu zararı tespit edildi.
Kamu zararına neden oldukları tespit edilen eski İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü, eski Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı ve o dönem ihale yetkilisi olan İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı hakkında düzenlenen rapor, soruşturma izni için İstanbul Valiliği'ne gönderildi. Ancak valiliğin soruşturma izni vermediği öğrenildi. İBB'nin uğradığı 2.4 milyonluk kamu zararının 4 eski İBB yöneticisinden tahsili için düzenlenen rapor da İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakanlık, patlamaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
19 Aralık 2020 16:45
|İçişleri İBB'ye yönelik 'kanal İstanbul afişleri' soruşturmasını tamamladı
19 Aralık 2020 12:45
|Fenomen, polis otosuyla tur attı, sorumlu polis açığa alındı
19 Aralık 2020 08:18
|Prof. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor
17 Aralık 2020 01:59
|Burnu kırılan sürücü, polisten şikayetçi oldu
16 Aralık 2020 14:40
|Kovid'li hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasına inceleme
12 Aralık 2020 10:51
|Koronavirüsten ölen babası için mevlit yemeği verdi
11 Aralık 2020 15:42
|Adalet Bakanlığı GYS'ye, Covid nedeniyle giremeyenler sınava alınacak
02 Aralık 2020 21:13
|Sokağa çıkma yasağı Cumartesi gecesi başlıyor
20 Kasım 2020 16:20
|Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı
15 Kasım 2020 17:44