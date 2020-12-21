Seyyar test, sahte rapor
|21 Aralık 2020 09:25
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Mısır uyruklu turist M.M. (44), Fatih'te bir otelde konaklıyordu. Ülkesine dönmek isteyince PCR testi yaptırması gerekti. Yardım istediği otel görevlisi, iddiaya göre tanıdıkları bir doktorun otele gelerek kendisine test yapabileceğini söyledi. Resepsiyonun verdiği numarayı arayan M.M., kendisini Mehmet D. olarak tanıtan bir doktorla anlaştı. 31 Ekim'de yaşanan olayda doktor, özel bir hastaneye ait kartını gösterip 300 lira karşılığında sürüntü ve antikor testi yaptı. Doktor, hastaneyle işbirliği içinde olduğunu belirttiği özel laboratuvar ibareli belgeyi testin negatif çıktığını belirtip imzaladı.
TUTUKLANDI
Turist M.M., e-nabız üzerinden PCR testinin sonucundan emin olmak için tekrar sorguladı ancak kayıt bulamadı. Doktorun çalıştığını söylediği hastaneye başvurunca büyük bir şok yaşadı. Çünkü yine iddiaya göre söz konusu hastanede bu isimde bir doktor çalışmıyordu. Testin negatif olduğunu belirten belgenin de sahte çıktığını gören M.M. şikayetçi oldu. Dr. Mehmet D., aynı otelden test bahanesiyle kendisini arayan sivil polislerce yakalandı. Suçlamaları reddeden 49 yaşındaki doktor tutuklandı. Doktora nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istendi.
Dilek Yaman Demir
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