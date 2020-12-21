FETÖ'cü müdürden kumpas talimatları

FETÖ üyelerinin Selam Tevhid, Tahşiye ve 17-25 Aralık gibi kumpas davalarında izleyecekleri stratejileri görüştükleri ByLock kayıtlarına SABAH ulaştı. Kayıtlarda, kumpas davaları sürecinde kamuoyunu yönlendirmek için tutuklu FETÖ'cü emniyet müdürleri adına internet sitesi kurulması talimatı verilirken her bir davaya farklı bir internet sitesinin ağırlık vermesi için bölüştürme yapıldığı tespit edildi. Yazışmalarda, örgütün kara kutusu Emre Uslu'ya belgelerin gönderilmesi, daha sonra Fuat Avni'nin Twitter'dan bunlar paylaşılmasının planlandığı belirlendi. FETÖ üyesi eski emniyet müdürü M.Ç.'nin 19 Ocak 2016'taki ByLock yazışmalarında yer alan 5 maddelik talimatında şu ifadeler yer alıyor:

Belirlenecek arkadaşlarımıza abilerimize web sitesi ya da blog sitelerin yapılması. Bu siteler başlangıç olarak seçime giren A.F.Y. (Ali Fuat Yılmazer), Y.A., N.A., Y.S. Fakat uygun görülürse ki kanaatim budur, Serdar Bayraktutan, Hayati Başdağ, Ömer Köse, Yasin Topçu, Hüseyin Korkmaz gibi belirleyeceğimiz isimlere de site yapılması. Bu noktada dün akşam Ekrem abi (Ekrem Dumanlı) ile yaptığımız görüşmede abilerimizin web sitelerinde aynı anda ilgili davaların içeriklerinin de bulunması kararlaştırıldı. Mesela A.F.Y. (Ali Fuat Yılmazer) sitesinde dinlemeler, Hrant Dink, El Kaide gibi dava ve başlıklar, Yurt Atayün sitesinde Tahşiye, Selam Tevhid, Yakup Saygılı da 17-25 gibi.

Adı geçen abilerin Facebook, Twitter gibi mecralarda hesap yoksa oluşturulması, yönetilmesi.

Kısa sosyal medyaya hitap eden videoların hazırlanması.

Mahkeme süreçlerinin takip edilmesi.

Medya takibi yapılarak avukatlık ofisleri ve dava mutfaklarına destek verilmesi.

ÖRGÜT ÜYELERİNİN HDP UMUDU

7 Haziran 2015 Mahalli İdareler Seçimleri'nden bir gün önceki ByLock kayıtlarında ise eski emniyet müdürü M.Ç.'nin bir başka FETÖ'cü ile seçim sonuçlarına dair yaptığı görüşme yer alıyor. Görüşmede M.Ç., AK Parti için "İyice azıttılar" ifadelerini kullanıyor. Bağımsızların İstanbul'da kazanacağını iddia eden M.Ç., "HDP geçer" yorumunda da bulunuyor.

Koray Taşdemir