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Yeni infaz düzenlemesi yürürlüğe giriyor, iyi halden erken tahliye bitiyor

Cezaevlerinde otomatik olarak "iyi hal" uygulayıp mahkumu erken tahliye etme dönemi 1 Ocak'ta bitiyor. En geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak hükümlülerin, toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadıkları, spor, sosyal faaliyetler ile kültür sanat programlarına katılımları ve aldıkları sertifikalara bakılacak.
 21 Aralık 2020 09:38
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Yeni infaz düzenlemesi yürürlüğe giriyor, iyi halden erken tahliye bitiyor

Yeni yılla birlikte hükümlüler, cezaevine girdiği günden itibaren iyi hal konusunda incelemeye tabi tutulacak. Belirlenen kriterleri taşıyanlar iyi halli sayılacak. Mevcut uygulamada, iyi hal değerlendirmeleri otomatik olarak yapılıyordu. Adalet Bakanlığı söz konusu sistemi sona erdirecek köklü bir değişime imza attı. Buna göre, hükümlülerin çeşitli haklardan faydalanabilmeleri için iyi halli olmaları bir ön şart olarak kabul edildi.

EN GEÇ 6 AYDA BİR

Yeni İnfaz Yasası'nda yer alan düzenleme 1 Ocak'ta hayata geçiyor. Buna göre, hükümlüler iyi halin değerlendirilmesi amacıyla en geç 6 ayda bir olmak üzere idare ve gözlem kurulunca değerlendirmeye tabi tutulacak. İyi halin değerlendirilmesi amacıyla, kurumda kalacağı süre 6 aydan az olan hükümlüler hakkında "gözlem değerlendirmesi", 6 aydan fazla olan hükümlüler hakkında "gelişim değerlendirmesi" yapılarak dört uzman tarafından rapor hazırlanacak.

PİŞMANLIĞA BAKILACAK

Raporda hükümlülerin haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı hususları değerlendirilecek. Yine hükümlülerin katıldığı iyileştirme ve eğitim-öğretim programları ile spor ve sosyal faaliyetler, kültür-sanat programlarından aldığı sertifikalara, kitap okuma alışkanlığı kazanıp kazanmadığına ve işlediği suçtan pişmanlık duyup duymadığına bakılacak. Ayrıca cezaevi kurallarına uyumu ve aldığı disiplin cezaları yine bu süreçte dikkate alınacak.

PUANI YETMEYENLER

Hükümlünün infaz sürecinde gösterdiği gelişim, yönetim, eğitim ve öğretim, psiko-sosyal yardım ile güvenlik ve gözetim servisleri tarafından hazırlanan raporla puanlanacak. Değerlendirmede, hükümlünün gösterdiği gelişim "artı puan", aldığı disiplin cezaları "eksi puan" şeklinde değerlendirilip "gelişim puanı" belirlenecek. Gelişim puanı belirlenen eşik puanın altında kalan hükümlüler iyi halin arandığı hak ve imkanlardan faydalanamayacak.

Niçin gerekli?

Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarından diğer kurumlara geçişte, açık cezaevine ayrılmada, ağırlaştırılmış müebbette açık hava ve spor hakkını kullanmakta, disiplin cezalarının infaz edildikten sonra kaldırılmasında, koşullu salıverilmede, mazeret izninde, denetimli serbestlikle cezanın infazında, koşullu salıverilme sonrası bihakkın tahliyede, mükerrerlerin şartla tahliyesinde iyi hal gerekecek.

İki bakanlıktan birer uzman

10 yıl ve üzerinde hapse mahkum olanlar ile terör, kasten öldürme, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticaretinden mahkum olanlar hakkında açık kurumlara ayrılma, denetimli serbestlikle cezalarının infazı ve koşullu salıverilmelerine ilişkin değerlendirmelerde idare ve gözlem kuruluna cumhuriyet başsavcısı veya belirleyeceği bir savcı başkanlık edecek. Kurula ayrıca başsavcı tarafından belirlenen bir izleme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan da birer uzman katılacak.
Yeni Şafak
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