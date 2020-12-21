Çekişmeli boşanmada 'Aile Arabuluculuğu' geliyor
|21 Aralık 2020 09:41
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı çekişmeli boşanmalarda "Aile Arabuluculuğu" formülü üzerinde duruyor. Öneri 2016 yılında TBMM bünyesinde kurulan Boşanma Olaylarının Araştırılması Komisyonu'nun raporunda gündeme gelmişti. Her iki bakanlık, aile içi şiddet haricindeki çekişmeli boşanmalarda önce arabulucuların eşler arasındaki sorunu çözmede devreye girebileceği bir uygulamayı çalışıyor. AKŞAM'ın ulaştığı bilgilere göre, kadını mağdur etmeyecek bir formül bulunabilirse düzenleme 2021 yılı içinde TBMM'ye gelebilir. İncelemenin en önemli başlıklarını ise, boşanma, nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve velayet konuları oluşturuyor.
HAKİM YÖNLENDİRECEK
Çalışmaya göre hakim, önüne gelen boşanma davasında eğer aile içi şiddet yoksa çiftleri önce arabulucuya yönlendirecek. Bunun için Adalet Bakanlığı ilk etapta en az 2 bin arabulucu istihdam edecek ve bu arabuluculara "çatışmadan işbirliğine geçmede ebeveynlere yardımcı olmak" konulu eğitimler verilecek.
SON KARARI YİNE HAKİM VERECEK
Arabulucu huzurunda varılan uzlaşı çiftlerin barışma ya da ayrılmaları yönünde de olsa son kararı hakim verecek. Hakim, uzlaşı sürecinde baskı görüp görmediklerini inceleyerek boşanma ya da davanın ertelenmesi yönünde karar verebilecek. 'Aile Arabuluculuğu Merkezleri' kurulması da gündemde.
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