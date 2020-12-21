Konsensus'tan seçim anketi... İşte ittifakların oy oranı
|21 Aralık 2020 09:43
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 2023'ü gösterse de birçok partinin gündeminde yine erken seçim talebi var.
Muhalefetten gelen çağrılar nedeniyle kamuoyu araştırma şirketleri de bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.
Konsensus Araştırma da Türkiye'nin nabzını tutarak Aralık ayında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.
Konsensus, 5-15 Aralık tarihleri arasında 81 il, 530 ilçe ve 87 seçim çevresinde seçmenin nabzını tuttu.
CUMHUR İTTİFAKI 51.6
Yapılan ankette partiler yerine hangi ittifak bloğuna oy verirsiniz sorusu soruldu.
AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı 51.4'e ulaşırken, CHP, İYİ Parti, Saadet ve DP'den oluşan millet ittifakı ise yüzde 34.2 ediyor. Cumhur ittifakı ile millet ittifakı arasındaki fark 17.2 çıkıyor. İttifaklarda yer almayan HDP'nin oyu ise yüzde 12.1'de kalıyor.
ERKEN SEÇİM İSTEYENLER YÜZDE 24
Muhalefet 2021 yılı için erken seçimi dillendirmeye başladı.
Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 24.4'te kalırken katılımcıların yüzde 75.6'sı ise 2023'ü işaret etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Konya Belediye Başkanı: Sema töreni ruhuna uygun yapılmalı
21 Aralık 2020 12:45
|Fuat Oktay kürsüde fenalaştı
21 Aralık 2020 12:22
|İsrafla mücadele ettiğini belirten İBB'ye, 200 sıfır araç alındı
21 Aralık 2020 11:47
|Türkiye'den Doğu Akdeniz'de bir hamle daha! Kuş uçmayacak
21 Aralık 2020 07:50
|CHP MYK, 'tacizi' konuşacak
21 Aralık 2020 07:45
|Ambargo filo sahibi yaptı
21 Aralık 2020 06:40
|İzmir Valiliğinden polis tarafından vatandaşa darp iddialarına yönelik açıklama
21 Aralık 2020 03:20
|21 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
21 Aralık 2020 00:03
|TBMM Başkanı Şentop'tan, Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı
20 Aralık 2020 23:53
|Türkiye, mutasyon nedeniyle, 4 ülkeden uçuşları askıya aldı
20 Aralık 2020 23:24