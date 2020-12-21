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Konsensus'tan seçim anketi... İşte ittifakların oy oranı

Erken seçim taleplerinin yükseldiği şu günlerde genel seçim anketinde Cumhur İttifakı yüzde 51.6 oy aldı.
 21 Aralık 2020 09:43
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Konsensus'tan seçim anketi... İşte ittifakların oy oranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 2023'ü gösterse de birçok partinin gündeminde yine erken seçim talebi var.

Muhalefetten gelen çağrılar nedeniyle kamuoyu araştırma şirketleri de bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

Konsensus Araştırma da Türkiye'nin nabzını tutarak Aralık ayında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

Konsensus, 5-15 Aralık tarihleri arasında 81 il, 530 ilçe ve 87 seçim çevresinde seçmenin nabzını tuttu.

CUMHUR İTTİFAKI 51.6

Yapılan ankette partiler yerine hangi ittifak bloğuna oy verirsiniz sorusu soruldu.

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı 51.4'e ulaşırken, CHP, İYİ Parti, Saadet ve DP'den oluşan millet ittifakı ise yüzde 34.2 ediyor. Cumhur ittifakı ile millet ittifakı arasındaki fark 17.2 çıkıyor. İttifaklarda yer almayan HDP'nin oyu ise yüzde 12.1'de kalıyor.

ERKEN SEÇİM İSTEYENLER YÜZDE 24

Muhalefet 2021 yılı için erken seçimi dillendirmeye başladı.

Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 24.4'te kalırken katılımcıların yüzde 75.6'sı ise 2023'ü işaret etti.
Memurlar.Net
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