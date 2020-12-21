1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 77 milyon 180 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 77 milyon 180 bini aştı.
 21 Aralık 2020 10:07
+Aa- Yazdır
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 77 milyon 180 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 699 bin 726 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 77 milyon 180 bin 187'ye çıkarken, virüs saptanan 54 milyon 94 bin 946 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 18 milyon 267 bin 579 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 324 bin 869 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 56 bin 248), Brezilya (7 milyon 238 bin 600), Rusya (2 milyon 848 bin 377), Fransa (2 milyon 473 bin 354), İngiltere (2 milyon 40 bin 147), Türkiye (2 milyon 24 bin 601), İtalya (1 milyon 953 bin 185), İspanya (1 milyon 817 bin 448), Arjantin (1 milyon 541 bin 285), Almanya (1 milyon 514 bin 783), Kolombiya (1 milyon 507 bin 222), Meksika (1 milyon 320 bin 545), Polonya (1 milyon 202 bin 700) ve İran (1 milyon 158 bin 384)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (186 bin 773), Hindistan (145 bin 843), Meksika (118 bin 202), İtalya (68 bin 799), İngiltere (67 bin 401), Fransa (60 bin 549), İran (53 bin 625), Rusya (50 bin 858), İspanya (48 bin 926), Arjantin (41 bin 813), Kolombiya (40 bin 475), Peru (37 bin 103), Almanya (26 bin 764), Polonya (25 bin 397), Güney Afrika (24 bin 691), Endonezya (19 bin 880), Belçika (18 bin 626), Türkiye (18 bin 97), Ukrayna (16 bin 665), Şili (16 bin 154), Romanya (14 bin 394), Kanada (14 bin 228), Ekvador (13 bin 948), Irak (12 bin 697) ve Hollanda (10 bin 491) ve Çekya (10 bin 331)."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,7 milyonu geçti
21 Aralık 2020 11:21		 Bağdat-Musul demir yolu Türkiye'ye kadar uzatılacak
20 Aralık 2020 22:37
DSÖ: Mutasyona uğramış virüs 4 ülkede daha görüldü
20 Aralık 2020 22:35		 Moderna'nın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı
20 Aralık 2020 21:37
İngiltere'de sosyal medya şirketlerine ceza hazırlığı
20 Aralık 2020 19:24		 7 ülke İngiltere ile havayolu ulaşımını durdurdu
20 Aralık 2020 16:48
İngiltere: Mutasyona uğrayan koronavirüs kontrolden çıktı
20 Aralık 2020 15:37		 Korona aşısı alerji mi yapıyor? FDA araştırmaya başladı
20 Aralık 2020 13:45
Devlet Başkanı'na maske takmadığı için ceza
20 Aralık 2020 10:14		 İngiltere, mutasyondan dolayı Noel'de ailelerin bir araya gelmesini yasakladı
20 Aralık 2020 08:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - Cinsel istismardan yargılanan şeyhin evinde keşif yapıldı13:12 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:05 - Koronadan hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürünün yerine atama yapıldı13:02 - Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Bu gıdalarda koronavirüs riski yok13:01 - Başantrenör Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek12:59 - 'Youtube'un yaklaşımının diğerler şirketlere de örnek olmasını diliyorum'
12:57 - Koronavirüs tedavisi gören sağlık çalışanı dolandırıldı12:51 - Yurda götürülürken kaçan Kovid-19 hastası yakalanarak karantinaya alındı12:48 - Çeyrek altın ne kadar?12:46 - Film gerçek oldu: Kapıcılıktan yöneticiliğe12:45 - Konya Belediye Başkanı: Sema töreni ruhuna uygun yapılmalı12:44 - Kütahya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
12:30 - Sağlık çalışanlarını taşıyan minibüste çıkan yangın söndürüldü12:26 - Mersin'de balık tutarken ırmağa düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı12:23 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 60 milyar lira verdi12:22 - Fuat Oktay kürsüde fenalaştı12:20 - Gün ortası döviz fiyatları
12:06 - Bakan Selçuk: Bu hafta 50 bin tablet dağıtacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte olası asgari ücret zammı
Cumhurbaşkanlığından kadro işlemlerine dair yazı
Fuat Oktay kürsüde fenalaştı
'Bana teşkilatın numarasını verin' diyen kurye, bekçiye saldırdı
Dolar ve Altın yükseliyor, Borsa düşüyor
Gülen kısmi felç oldu, sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı
Faizsiz ev edindirme şirketinin aldığı Organizasyon Bedelinin iadesine karar verildi
Konsensus'tan seçim anketi... İşte ittifakların oy oranı
Ankara Büyükşehir, Sayıştay uyarılarına rağmen 2020 yılında da hülle atamalarına devam etti
Ülkeye alkol ve çay sokmaya tenezzül eden memurun hikayesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güneşi hissetmek 6
19.12.2020 gaziantep fk vs fenerbahce maçı 5
covid 20 5
Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzay Filmleri 4
seyahat etmek 1
Memurlar.Net e ragmen,memurlar.Net için 1
saçma filmler 9
ben pozitif oldum sende ol diyerek tükürmek 4
her gün yeni bir şey ile hatırlamak 3
kellerin karşısında saç taramak 3
SON İLANLAR
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli 13 sağlık personeli alacak
İSKİ 8 müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi 1'i Engelli 2'si Eski Hükümlü 3 İşçi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 15 memur alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam