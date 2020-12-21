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ASELSAN geliştirdi: Virüs tanısında yeni dönem

ASELSAN tarafından koronavirüs salgını sonrasında başlatılan çalışma sonunda hızla geliştirilen ve patent başvuruları yapılan mikroelektronik optik tabanlı virüs tanı sistemi, klinik test aşamasına geldi.
 21 Aralık 2020 10:20
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ASELSAN geliştirdi: Virüs tanısında yeni dönem

ASELSAN, koronavirüs başta olmak üzere birçok hastalığa ait virüsleri tespit edecek bir sistemin geliştirdi. Sistemin çok yakında hastanelerde yerini alacağı belirtildi.

Çalışmayla ilgili açıklamada bulunan ASELSAN Araştırma Merkezi Müdürlüğü Biyosavunma Araştırma Programları Biriminden Lider Mühendis Didem Lale Özkan, şunları ifade etti:

Mühendislerimizin çalışmalarıyla yerli ve milli bir sistem geliştirdik. Mikroelektronik optik tabanlı bu sistemle Covid-19 virüsünü tespit etmekteyiz.

DÜNYADA BİR İLK

Cihazımız optik tabanlı, dünyada ilk defa bu alanda geliştirilmiş bir sistem. Çoklu tanı yapabiliyoruz. Birden fazla hastalığı aldığımız sürüntü örneği ile tek seferde tespit etme imkanımız var.

Cihazımız çok yakında hastanelerde yerini alacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Anadolu Ajansı
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