Tüketici güven endeksi aralık ayında değişmedi
|21 Aralık 2020 10:27
|+Aa- Yazdır
Tüketici güven endeksi aralıkta aylık bazda değişmeyerek 80,1 değerinde kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta önceki aya göre değişim göstermeyerek 80,1 değerini korudu.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi kasımda 66,6 iken, aralıkta yüzde 0,7 azalarak 66,1 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise geçen ay 79 iken, aralıkta yüzde 0,2 azalışla 78,9 olarak belirlendi.
Kasımda gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78,7 iken, aralıkta yüzde 5,2 artarak 82,9 olarak gerçekleşti.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi kasımda 96,2 iken, aralıkta yüzde 3,8 azalarak 92,6 oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Youtube'un yaklaşımının diğerler şirketlere de örnek olmasını diliyorum'
21 Aralık 2020 12:59
|TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 60 milyar lira verdi
21 Aralık 2020 12:23
|Asgari ücret görüşmelerinde TÜİK geçim tutarını açıklayacak
21 Aralık 2020 11:12
|Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı
21 Aralık 2020 10:55
|İşte olası asgari ücret zammı
21 Aralık 2020 09:08
|Pandemi yalnızlığı ve stresiyle baş edebilirsiniz
21 Aralık 2020 07:44
|Yine başarabiliriz: Düşük faiz ve enflasyonu 2013'te birlikte gördük
21 Aralık 2020 06:15
|DASK'ın hasar ödeme gücü 40 milyar TL'ye yükseltildi
20 Aralık 2020 16:40
|'Turizmdeki dijitalleşme' turist sayılarına olumlu yansıyacak
20 Aralık 2020 16:39
|Van tekstilin yeni üssü oluyor
20 Aralık 2020 15:25