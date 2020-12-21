Tüketici güven endeksi aralık ayında değişmedi

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ KADROLARINA ATAMALAR DÜZENE SOKULMALI: 2 DÖNEMDE 19 KİŞİ Sayıştay Başkanlığının İstanbul Esenler Belediyesi 2019 yılı raporu, özel kalem müdürü kadrolarına yapılan atamaların bir kez daha yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Esenler Belediyesinde iki dönemdir başkan değişikliği olmamasına rağmen toplamda 19 farklı kişi özel kalem müdürü kadrolarına atanmış ve farklı kurumlara geçirilmiştir.