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Dolar ve Altın yükseliyor, Borsa düşüyor

İngiltere'de Mutasyona uğrayan virüsün etkisi ile dolar ve Altın yükseliyor, borsa düşüyor.
 21 Aralık 2020 10:39
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Dolar ve Altın yükseliyor, Borsa düşüyor

İngiltere'de Mutasyona uğrayan virüsün etkisi ile dolar ve Altın yükseliyor, borsa düşüyor.

Altın'ın onsu 1900 doları aştı. Gram altının fiyatı ise 470'i geçti.

Güne 7,62'den başlayan Dolar ise 7,72'yi aşmış durumda.
Memurlar.Net
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