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EPDK'dan elektrik kararı: Bu tüketicilerin elektrikleri kesilmeyecek

EPDK Başkanı Yılmaz, "65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek" dedi.
 21 Aralık 2020 10:52
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 65 yaş üstü ve engelli tüketiciler, şehit aileleri ve gazilerin elektriğinin borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyeceğini açıkladı.

Bütün elektrik dağıtım şirketlerinin uyması gereken kuralları içeren bir yönetmelik ile 4 usul ve esastan oluşan kalite mevzuatı paketi EPDK kurul kararıyla kabul edilirken, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kamuoyu görüşüne açıldı.

Elektrikte yeni dönem kararlarına ilişkin açıklama yapan Yılmaz, "Her iki yönetmelikte de kırmızı çizgimiz kaliteli hizmet ve tüketici memnuniyeti. Bu yeni dönemde kaliteden taviz veren, tüketici mağduriyetine sebep olan şirketler ağır cezalarla karşılacak." uyarısında bulundu.

Yılmaz, görüşe açılan Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ni kurul olarak karara bağlayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada çok önemli yenilikler getiriyoruz. Örneğin, 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip, malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriği 3 ay boyunca kesilemeyecek. Tedarik şirketleri bu borcu 4 aya kadar taksitlendirebilecek. Vatandaşlarımız artık evinden, telefonla ya da internet üzerinden abonelik başvurusu yapabilecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arifesinde elektrik kesme işlemi yapılamayacak."

- Elektrik kesinti sayısı ve süresini azaltamayan şirkete ceza

Geçen hafta kabul edilen Kalite Yönetmeliği'ne ilişkin detayları da aktaran Yılmaz, elektrik sektöründe önemli bir dönüşümün yaşanacağını ve kesintilerin asgari düzeye indirileceğini bildirdi.

Yeni dönemle birlikte elektrikte kesinti sayısı, süre ve miktarında önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek hem teşvik edici hem de caydırıcı düzenleme yaptıklarını kaydeden Yılmaz, kalite faktörü bileşenleriyle bu bileşenlerin ödül ve ceza puanlama mekanizmasının, kullanıcı memnuniyetinin iyileştirilmesi yönünde elektrik dağıtım şirketleri için daha fazla teşvik edici olmasını beklediklerini vurguladı.

Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verileceğini bildiren Yılmaz, "Ayrıca, bir inşaatın bitimiyle elektrik altyapısının hazır hale gelmesi için gerekli plan ve projelerin hazırlanarak, yatırım çalışmaları dağıtım şirketi tarafından zamanında yapılacak. Bir inşaat bittiğinde elektrik altyapısını hazır hale getirmemiş olan dağıtım şirketi bedelini de ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yeni dönemde tüketicilere sunulan elektriğin kaliteli ve kesintisiz olmasının büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Elektrik dağıtım şirketinin dağıtım faaliyeti esnasında kullanıcının cihazına hasar gelmesi halinde, kullanıcının 30 gün içinde şirkete başvurması gerekiyor. Dağıtım şirketi 10 iş günü içinde cevap vermezse ya cihaz hasarını giderecek ya da tamir bedelini ödeyecek. Ayrıca, enerji sektöründe iş kazalarının önlenmesi EPDK'nin öncelikleri arasında yer alıyor. Elektrik dağıtım şirketlerinde her yıl basit yaralanmalardan ölüme kadar ciddi sonuçlar doğuran birçok kaza meydana geliyor ve bunların sıfırlanması gerekiyor. Bu kazaların engellenmesi için yeni uygulama döneminde kalite faktörü parametreleri arasında iş sağlığı ve güvenliği göstergesine de yer verdik. Hem yöneticilerin hem de çalışanların iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi hayati önem taşıyor. Böylece elektrik dağıtım sektöründe can ve mal güvenliği sağlanacak, iş gücü ve zaman kayıpları da azalacaktır ama bu konuda gerekli adımları atmayan, iş güvenliği kültürüne kayıtsız kalan şirketler, işçilerin kaza geçirmesi ve iş kazasında hayatını kaybetmesi sonucunda ağır bir ceza ile karşılaşacak."

- Bağlantı görüşü erken verilecek

EPDK'nin açıklamasına göre, kullanıcıların herhangi bir nedenle elektrik dağıtım şirketine çağrı merkezi üzerinden ulaşma süreci iyileştirilecek. Çağrı merkezine ulaşan kullanıcıların sorunlarının gerekli özenle incelenerek çözüme kavuşturulması sağlanacak. Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri gerçekleştirilen çağrı merkezi hizmetleri için tüketici memnuniyeti anketi yapmak zorunda olacak. Anket sonuçları olumsuz çıkan söz konusu şirketlerin gelirlerinden kesintiye gidilecek

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından oluşturulan bağlantı görüşü süresi iyileştirilecek ve bağlantı taleplerinin karşılanma süreleri kısaltılarak kullanıcıların memnuniyeti artırılacak. Dijital dönüşümün gerçekleşmesiyle daha kısa sürede ve daha kaliteli hizmet sunulacak.

Elektrik dağıtım şebekelerine entegre edilen ve akıllı şebekeler olarak adlandırılan teknolojiler, akıllı şehirlerin de altyapısını oluşturuyor. Akıllı şebekeler kayıp kaçakla mücadelede büyük önem taşıyor. Yeni dönemde akıllı şebekelerin yaygınlaştırılması tüketici memnuniyetinin artırılması ve kayıp kaçakla mücadelede etkin sonuçlar alınması hedefleniyor.
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