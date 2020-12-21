Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı
|21 Aralık 2020 10:55
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci ihracat treni Çerkezköy'den 42 vagon/konteyner içerisinde 1400 buzdolabı yüküyle dün saat 19.05'te Çerkezköy'den hareket etti.
Toplam uzunluğu 770 metre olan ihracat treni, bu sabaha karşı Marmaray'dan geçti ve İzmit'e (Köseköy) ulaştı. Tren, burada gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoluna devam etti.
Türkiye'den Çin'e hareket eden ilk ihracat treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanmış, toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedip 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni, 19 Aralık'ın sabah saatlerinde Çin'in Xi'an şehrine ulaşmıştı.
- Türkiye, Asya-Avrupa arasında transit taşımacılığın merkezi haline gelecek
Açıklamada, ihracat treninin Türkiye'nin Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın merkezi haline geleceğinin en önemli kanıtı olduğu vurgulanırken, ihracat treninin takip edeceği güzergah bilgileri de paylaşıldı.
Türkiye içinde İstanbul (Marmaray)-İzmit(Köseköy)-Eskişehir-Ankara-Kırıkkale-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars güzergahını izleyecek trenin, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacağı bildirildi.
Yurt dışı parkurunda ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi Kazakistan'dan geçecek trenin yolculuğu Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.
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