İŞKUR'un 'İş'te Anne Projesi'nden 42 binden fazla kişi yararlandı
|21 Aralık 2020 10:56
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla başlatılan "İş'te Anne Projesi" kapsamındaki kurs ve programlardan 42 bini aşkın kadının yararlandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, İŞKUR'un İş'te Anne Projesi'ni dezavantajlı konumda bulunan ve çocuk bakımı nedeniyle çalışamayan kadınların iş gücüne kazandırılması amacıyla Eylül 2018'de başlattığını belirtti.
Sosyal yardım ya da sosyal ve ekonomik destek alan kadınlar ile Bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kuruluşlarından faydalanan kadınlar öncelikli olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan kadınların projeden yararlandığını vurgulayan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"İŞKUR'un 81 İl Müdürlüğünde İş'te Anne Birimi oluşturuldu. Projeden yararlanan kadınlarımız iş kulübü bulunan illerde öncelikle iş kulüplerine katıldı. İş kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalandı. İş'te Anne Projesi kapsamında düzenlenen kurs ve programlardan bugüne kadar 42 bini aşkın kadının yararlandı. Kadınlarımız iş kulübü faaliyeti sonrasında en az yüzde 50 istihdam garantili düzenlenen mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarına da katıldı."
- "Kadınların güçlendirilmesi için önemli adımlar atıyoruz"
Bakan Selçuk, diğer yandan sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük olarak ödenen kursiyer zaruri giderine ilave olarak ayrıca aylık 400 lira çocuk bakım desteği verildiğini bildirdi.
Kadınların ve ailenin toplumda güçlenmesi, nitelikli eğitim imkanlarına sahip olması, iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması ve kadın girişimci sayısının artırılması amacıyla çalıştıklarına işaret eden Selçuk, kadınların güçlendirilmesi için önemli adımlar attıklarının altını çizdi.
Türkiye'de son 18 yılda kadın istihdamının artırılması için reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapıldığını kaydeden Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadın istihdamında dünyadaki gelişmelerin yakalanması, kadının ve ailenin güçlenmesini sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.
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