Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, intihara kalkıştı
Konya'da Muhammet K. (26), boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur K.'yı (23) sokak ortasında tabancayla başına 2 el ateş ederek öldürdü. Ardından kendi başına ateş eden zanlı, hastaneye kaldırıldı.
|21 Aralık 2020 10:58
|+Aa- Yazdır
Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak'ta meydana geldi. Muhammet K., sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur K.'ya tabancayla 2 el ateş etti.
Esma Nur K. kanlar içinde yere yığılırken, Muhammet K. bu kez de kendi başına ateş edip intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Esma Nur K. yaşamını yitirdi.
Yaralı Muhammet K. ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|7 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında öldü
21 Aralık 2020 13:26
|Cinsel istismardan yargılanan şeyhin evinde keşif yapıldı
21 Aralık 2020 13:22
|Sağlık çalışanlarını taşıyan minibüste çıkan yangın söndürüldü
21 Aralık 2020 12:30
|Mersin'de balık tutarken ırmağa düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
21 Aralık 2020 12:26
|Evde doğurduğu bebeğini pencereden attığı iddia edilen kadına dava
21 Aralık 2020 11:19
|Gaziantep'teki hastane yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
21 Aralık 2020 10:28
|Seyyar test, sahte rapor
21 Aralık 2020 09:25
|'Vakıf Başkanı'yım diyerek onlarca kişiyi dolandırdı
21 Aralık 2020 08:35
|İzmir'de koronaya karşı filtre sistemi! 7 aydır kimseye bulaşmadı
21 Aralık 2020 08:03
|'Bana teşkilatın numarasını verin' diyen kurye, bekçiye saldırdı
21 Aralık 2020 07:29