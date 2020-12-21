Özlem Zengin: 3 bin yeni engelli ataması yapılacak
Ak Parti Grup Başkanvekili, 3 bin engelli memur ataması olacak dedi.
|21 Aralık 2020 11:10
|+Aa- Yazdır
Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazeteci İbrahim Haskaloğlu'nun sorularını cevapladı.
Zengin, engelli atamaları ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Zengin'in engelli memur atamasına dair açıklaması
Genel Kurulda Bakanımız da açıkladı. 3 bin engelli memur alınacak. Bunun da buradan müjdesini verelim.
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanında 3 hata birden yaptı
20 Aralık 2020 11:55
|Kalkınma Ajanları sonuç listelerinde puanları yayınlamıyor
19 Aralık 2020 14:39
|İç mekan tasarımı programına neden fizikçi alınır?
19 Aralık 2020 00:04
|KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu, 2021'de atananlar için de uygulanacak mı?
18 Aralık 2020 14:51
|8 bin polis alımı başvurusu için son günler
18 Aralık 2020 08:46
|EKPSS cevap kağıtları erişime açıldı
17 Aralık 2020 12:23
|2020 EKPSS sonuçları açıklandı
17 Aralık 2020 11:30
|Sözleşmeli sağlık personeli alımında 5 pozisyon boş kaldı
15 Aralık 2020 15:53
|2020/14 KPSS Tercih sonuçları açıklandı
15 Aralık 2020 15:38
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden kişiye özel sözleşmeli personel alım ilanı
14 Aralık 2020 16:38