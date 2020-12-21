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Özlem Zengin: 3 bin yeni engelli ataması yapılacak

Ak Parti Grup Başkanvekili, 3 bin engelli memur ataması olacak dedi.
 21 Aralık 2020 11:10
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Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazeteci İbrahim Haskaloğlu'nun sorularını cevapladı.

Zengin, engelli atamaları ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Zengin'in engelli memur atamasına dair açıklaması

Genel Kurulda Bakanımız da açıkladı. 3 bin engelli memur alınacak. Bunun da buradan müjdesini verelim.
Memurlar.Net
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