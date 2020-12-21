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Evde doğurduğu bebeğini pencereden attığı iddia edilen kadına dava

Büyükçekmece'de evinde doğurduğu bebeğini pencereden atarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında, "alt soyu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
 21 Aralık 2020 11:19
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Evde doğurduğu bebeğini pencereden attığı iddia edilen kadına dava

Büyükçekmece'de evinde doğurduğu bebeğini pencereden atarak öldürdüğü iddia edilen kişi hakkında "alt soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ece Ç'nin geçen yıl tanıştığı erkek arkadaşından hamile kaldığı anlatılarak, başlangıçta hamile kaldığını fark etmeyen sanığın, salgın hastalık nedeniyle uzun süre doktora gidemediği belirtildi.

Sanığın gaz sancısı çektiğini düşünerek buna yönelik evde tedaviler uyguladığı aktarılan iddianamede, sonrasında ise 3 ay geçmesine rağmen adet görmediğini fark eden Ece Ç'nin hamile olduğunu anlayıp, bu durumu çevresinden gizlediği ifade edildi.

İddianamede, 18 Mayıs 2020'de Büyükçekmece'deki evinde doğum sancıları başlayan sanık Ece Ç'nin, evinin tuvaletinde kendi başına doğum yaptığı belirtilerek, sanığın burada dünyaya getirdiği bebeğini evinin penceresinden dışarı atmak suretiyle öldürdüğü anlatıldı.

İddianamede, Adli Tıp Kurumunca yapılan otopsi sonucunda bebeğin sağ olarak doğduktan sonra öldürüldüğüne yönelik rapora da yer verildi.

Sanığın anne, baba ve kardeşinin de ifadelerinde, sanığın hamile olduğunu bilmediklerini, komşularının uyarısı üzerine evlerinin penceresinden bir bebek düştüğünü öğrendiklerini söyledikleri belirtilen iddianamede, tanık anlatımlarının sonucunda bu kişilerin hamileliği bilmedikleri yönündeki kısmının sanığı korumaya yönelik beyanlar olduğu vurgulandı.

İddianamede, sanık Ece Ç'nin ifadesinde bebeği aşağı nasıl attığını hatırlamadığını, bebeğin elinden düşmüş olabileceğini söyleyerek suçlamayı reddettiğine vurgu yapılarak, sanığın "alt soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Ece Ç'nin, ilerleyen günlerde iddianamenin kabul edildiği Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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