Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,7 milyonu geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,7 milyonu aştı.
|21 Aralık 2020 11:21
|+Aa- Yazdır
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 700 bin 91'e, vaka sayısı 77 milyon 190 bin 949'a ulaştı.
Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 324 bin 869 ölümle ABD'de kaydedildi.
Bu ülkeyi 186 bin 773 ile Brezilya, 145 bin 483 ile Hindistan, 118 bin 202 ile Meksika, 68 bin 799 ile İtalya, 67 bin 401 ile İngiltere, 60 bin 549 ile Fransa, 53 bin 625 ile İran, 50 bin 858 ile Rusya, 48 bin 926 ile İspanya ve 41 bin 813 ile Arjantin izledi.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 54 milyon 106 bin 930 kişi iyileşti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 77 milyon 180 bini geçti
21 Aralık 2020 10:07
|Bağdat-Musul demir yolu Türkiye'ye kadar uzatılacak
20 Aralık 2020 22:37
|DSÖ: Mutasyona uğramış virüs 4 ülkede daha görüldü
20 Aralık 2020 22:35
|Moderna'nın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı
20 Aralık 2020 21:37
|İngiltere'de sosyal medya şirketlerine ceza hazırlığı
20 Aralık 2020 19:24
|7 ülke İngiltere ile havayolu ulaşımını durdurdu
20 Aralık 2020 16:48
|İngiltere: Mutasyona uğrayan koronavirüs kontrolden çıktı
20 Aralık 2020 15:37
|Korona aşısı alerji mi yapıyor? FDA araştırmaya başladı
20 Aralık 2020 13:45
|Devlet Başkanı'na maske takmadığı için ceza
20 Aralık 2020 10:14
|İngiltere, mutasyondan dolayı Noel'de ailelerin bir araya gelmesini yasakladı
20 Aralık 2020 08:56