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Hakim emeklisi çiftten milyonluk boşanma davası

Hakim emeklisi B.T. , noter olarak atandığı yere gelmediği için kendisi gibi hakim emeklisi olan eşine 1 milyon liralık boşanma davası açtı. Mahkeme, kadına 5 bin liralık nafakaya hükmetti
 21 Aralık 2020 11:28
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Hakim emeklisi çiftten milyonluk boşanma davası

İstanbul'da hakimlik yaptıktan sonra noter olarak Bitlis'e atanan kadın hakim B.T., kendisi gibi hakim olan eşi H.T. gelmek istemeyip İstanbul'da avukatlığa devam edince çift arasında anlaşmazlık yaşandı. 10 yıllık evlilik bitme noktasına geldi. Çift boşanmanın eşiğine geldi.

1 MİLYON TL TALEP ETTİ

İddiaya göre H.T., karısına kötü davranmaya başlayınca, son kararını vererek ayrılmak için mahkemeye başvuran B.T., 1 milyonluk tazminat talep edip malların paylaşılmasını istedi. Mahkeme, tazminat konusunda kararı açıklamazken verdiği ara kararda ortak mülklerin bilirkişi aracılığı ile tahsis edilmesine hükmedip, lüks marka araçla birlikte aylık 5 bin liralık geçici nafaka bağlanmasına karar verdi. İddiaya göre mahkeme kararı olmasına rağmen H.T., aracı boşanmak üzere olduğu eşine geri vermiyor, bir de trafik kurallarını ihlal ediyordu. Çünkü B.T.'ye gün aşırı hız ihlali, kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli trafik cezaları geliyordu. Eşi ile konuşup durumu anlatan B.T., eşinin cezalarını isteyip ret cevabını aldığında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aile Mahkemesinin verdiği ara kararı delil olarak sunan B.T., boşanmak üzere olan eşinin cezalandırılmasını talep etti.

Dilek Yaman Demir
Sabah
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