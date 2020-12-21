Hakim emeklisi çiftten milyonluk boşanma davası
|21 Aralık 2020 11:28
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İstanbul'da hakimlik yaptıktan sonra noter olarak Bitlis'e atanan kadın hakim B.T., kendisi gibi hakim olan eşi H.T. gelmek istemeyip İstanbul'da avukatlığa devam edince çift arasında anlaşmazlık yaşandı. 10 yıllık evlilik bitme noktasına geldi. Çift boşanmanın eşiğine geldi.
1 MİLYON TL TALEP ETTİ
İddiaya göre H.T., karısına kötü davranmaya başlayınca, son kararını vererek ayrılmak için mahkemeye başvuran B.T., 1 milyonluk tazminat talep edip malların paylaşılmasını istedi. Mahkeme, tazminat konusunda kararı açıklamazken verdiği ara kararda ortak mülklerin bilirkişi aracılığı ile tahsis edilmesine hükmedip, lüks marka araçla birlikte aylık 5 bin liralık geçici nafaka bağlanmasına karar verdi. İddiaya göre mahkeme kararı olmasına rağmen H.T., aracı boşanmak üzere olduğu eşine geri vermiyor, bir de trafik kurallarını ihlal ediyordu. Çünkü B.T.'ye gün aşırı hız ihlali, kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli trafik cezaları geliyordu. Eşi ile konuşup durumu anlatan B.T., eşinin cezalarını isteyip ret cevabını aldığında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aile Mahkemesinin verdiği ara kararı delil olarak sunan B.T., boşanmak üzere olan eşinin cezalandırılmasını talep etti.
Dilek Yaman Demir
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