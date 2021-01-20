2008 öncesi sözleşmeli hizmeti olanlar hangi bakımdan 5434'e tabi olur mu?

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 öncesinde memur değilde sözleşmeli statüde hizmeti olanlar sadece hizmet ve yaş bakımından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olabilmektedir. Bu durumdakiler emekli aylığı bakımından 5510 sayılı kanuna tabi olurlar.

SORU: Ben bir kamu kurumunda memur olarak çalışmaktayım, Sözleşmelilerin kadroya alınmasıyla ilgili çıkan 12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı kanunla kadroya geçtim.5510 sonrası memur olarak çalışmaktayım. 2004-2005 Yıllarında bir ilköğretim okulunda sözleşmeye dayalı görev yaptım ve SGK ödemem 13 siğorta kodundan 127 gün ödendi. 5510 Öncesi memur olarak çalışmam ve işlemlerimin buna göre yapılması uygun mudur.?

CEVAP: Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenlerin sözleşmeli süreleri memurlukta geçmiş sayılır mı? Sorunuz özelinde konuyu değerlendirmekteyiz.

2008 yılı Ekim ayı öncesi 657/4 (B) li statüde çalışanlar çalışma şartları itibariyle memurlarla aynıdır, ancak SGK statüleri ve primleri itibariyle tamamıyla işçiler hakkında uygulanan şartlara tabi olurlar. Yani, bu tarihten sonra memurluğa geçerlerse 5510 a tabi olurlar, 5434 e tabi olmazlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B kapsamında 2008 yılı Ekim ayından önce sözleşmeli statüde çalışmakta iken hem 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hem de 6495 sayılı Kanun ile tercihlerine istinaden memurluğa geçenlerden kimler 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa, kimler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi olurlar.

Bu bağlamda değerlendirmelerimiz;

A)Hizmet ve Yaş Hesabı Açısından

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlar:

Memur kadrosuna geçmiş olan sözleşmeli personelden 2008 yılı Ekim ayı başından önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi memurluk bağı olan hizmet süreleri dahil Devlet Memurluğu hizmeti olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Bu durumda olanların emeklilik yaş ve emeklilik hizmet hesaplamasında, emekli aylığının, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında, ek göstergede, makam tazminatında vb. emekli aylık ve emekli ikramiyesi tutarlarının bulunmasında tamamıyla 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri esas alınır. Yani, emeklilik hizmet ve emeklilik yaş koşulları ile birlikte emeklilik aylığının bağlanmasında da derece, kademe, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, 5434 sayılı Kanun ek madde 70 de yer alan oranları oluşturan gibi kalemler esas alınarak hesaplanan, emekli aylığı bağlanması sistemine dahil olacaklardır.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmamakla birlikte sigortalı veya bağ-kurlu hizmetleri bulunanlar:

Memur kadrosuna geçmiş olan sözleşmeli personelden 2008 yılı Ekim ayı başından önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi memurluk bağı olan hizmet süreleri dahil Devlet Memurluğu hizmeti olmayan, ancak bu tarihten önce 4/B sözleşmeli olan, işçilik, esnaflık süreleri olanlardan 2008 yılı Ekim ayından sonra Devlet memurluğu kadrosuna geçenler hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Bunlardan sadece emeklilik hizmet ve emeklilik yaş grupları olarak:

Hizmet ve yaş tespitinde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri esas alınır. Yani bu durumdaki kişiler hakkında hizmet durumlarına göre, ya 5434 sayılı Kanunun geçici madde 205 hükmü, ya da 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü uygulanır.

Geçici Madde 205 kapsamına girdiklerinde, yaş tespitinde 23.5.2002 tarihini takip eden aybaşına kadar olan hizmetlere göre yaş, ayrıca kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını tamamlamaları gerekecektir.

5434 sayılı Kanunun 39. maddesi kapsamına girmeleri halinde ise, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisi için de hizmet sürelerinin 25 yıl olması gerekmektedir. (39. madde 1999'dan sonra göreve giren personeli kapsamaktadır.)

Ayrıca, yaş hesabının yapılması da bu durumdaki kişileri aylık şartları açısından 5434 e tabi tutmaz, 5510 kapsamı uygulanır.

2008 yılı Ekim ayından önce hiçbir statüde yani ne memurluk, ne işçilik ne de esnaflık süresi bulunmayanlar:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce (1 Ekim 2008 tarihinden önce) yedek subaylık, vekil öğretmenlik süreleri dahil Devlet Memurluğu hizmeti, Bağ-Kurlu, SSK.lı hizmeti olmayan ve ilk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalılık kapsamına giren kişilerden Devlet Memurluğuna geçmek isteyenler hakkında tüm hükümleri ile 5510 sayılı Kanun esas alınır. Yani hizmet, yaş, emekli aylık bağlama sistemi gibi tüm hükümlerde 5510 esas alınır.

Memurluğa geçenlerin intibak işlemleri;

Sözleşmeli statüde geçen sürelerle sınırlı olarak, bu süreler memurun kazanılmış hak aylık intibakında sayılmaktadır. Bu şekilde sayılma işlemi sadece intibak işlemi ile sınırlı olup intibak işleminin yapılması memur statüsünü kazandırmaz.

Sonuç bağlamında, 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetinizin olmaması, bu tarihten önce ve sonra yapmış olduğunuz sözleşmeli statüde geçen görev süreleriniz sadece memur kadrosuna atandığınızda intibak işleminde değerlendirilir ve bu işlemin size 5434 aylık bağlanması hükümlerinin uygulanmasını gerektirmeyeceği, dolayısıyla hakkınızda 5510 yönüyle yapılmakta olan işlemlerin doğru olduğunu, 2008 öncesi yapmış olduğunuz sözleşmeli statüdeki görevinizin "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında olduğunu, dolayısıyla sadece görevde iken memurlarda aranılan bazı şartlarla aynı olduğunu, bunun ise tabi olduğunuz Kanun kapsamını değiştirmeyeceğini, değerlendirmekteyiz.