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İsrafla mücadele ettiğini belirten İBB'ye, 200 sıfır araç alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçim sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek sergiye çıkarıp iade ettiği araçların ardından 200 yeni araç aldı.
 21 Aralık 2020 11:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Başakşehir'de bulunan bir parkta onlarca sıfır otomobilin bulunması dikkat çekti.

JELATİNLİ 200 ARAÇ

Bölgedeki araziye 1 haftadır tırlar ile onlarca yeni otomobil taşındı. Otomobillerin plakalarının takılmadığı, camlarında bulunan jelatinlerin dahi sökülmediği görüldü.

YENİKAPI MEYDANI'NDA SERGİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek hizmet araçlarını önce Yenikapı Meydanı'nda sergiye çıkarmış, ardından da iade etme kararı almıştı.

YÜKSEK BEDELLE KİRALANDI

Araçların durumunu araştırmak üzere kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporu da açıklanmıştı. Raporda göre AK Parti döneminde 2017 yılında 997 araç 24 ay kullanılmak üzere toplamda 30 milyon 842 TL'ye kiralanırken, Ekrem İmamoğlu döneminde 990 aracın 5 aylığına 16 milyon TL bedelle kiralandığı belirtilmişti.

Araç başına AK Parti döneminde bin 289 TL bedel ödenirken, bu ücretin Ekrem

İhlas Haber Ajansı
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